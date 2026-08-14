Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 14.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-14 12:38

Długi weekend sierpniowy rozpoczyna się w Mielnie pod znakiem wyśmienitej, stabilnej aury, za którą odpowiada układ wysokiego ciśnienia przemieszczający się nad Polską. Podczas gdy południe i zachód kraju zmagają się już z pierwszymi ostrzeżeniami przed afrykańskimi upałami, na środkowym wybrzeżu 14 sierpnia panują wprost idealne, umiarkowane warunki do wypoczynku nad wodą. Wszystkie lokalne plaże są w pełni bezpieczne i gotowe na przyjęcie turystów szukających wytchnienia od skwaru.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży w Mielnie. O bezpieczeństwie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 14.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Słoneczny wyż i całkowity brak silniejszego wiatru sprawiają, że Bałtyk w okolicach Mielna jest dziś wyjątkowo spokojny. Wszystkie monitorowane kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla osób chcących skorzystać z morskich kąpieli. Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki panujące na poszczególnych plażach:

  • Mielno 218: Temperatura powietrza wynosi komfortowe 21°C, a woda ma orzeźwiające 18°C. Brak wiatru (0 m/s) gwarantuje gładką taflę wody. Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły przydatność wody do kąpieli.
  • Mielno 219: Na tej plaży panują identyczne, niezwykle stabilne warunki z temperaturą powietrza 21°C i wody 18°C. Brak fal i flauta stwarzają znakomite warunki do bezpiecznej zabawy dla najmłodszych.
  • Mielno Floryda: Kąpielisko jest w pełni przygotowane na przyjęcie turystów. Woda o temperaturze 18°C zachęca do ochłody, a bezwietrzna aura gwarantuje bezpieczne pływanie.
  • Mielno Krokus: Bezpieczna strefa kąpieli z doskonałą jakością wody. Parametry są w pełni stabilne – powietrze 21°C, woda 18°C i brak wiatru.
  • Mielno Morska: Jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście również zaprasza do wody o temperaturze 18°C. Brak fal sprawia, że to idealny moment na relaks w morzu.
  • Mielno Pionierów: Ostatnia ocena czystości wody potwierdziła jej najwyższą jakość. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i braku wiatru, plażowanie w tym miejscu to czysta przyjemność.

Warto podkreślić, że przy obecnym układzie barycznym i braku wiatru, stan morza wynosi zaledwie 1 do 2 w skali Beauforta, co oznacza brak niebezpiecznych fal i prądów wstecznych.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów wody. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z sześciu monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Mielnie to kwintesencja bezpiecznego, letniego wypoczynku: temperatura powietrza oscyluje wokół 21°C, woda ma 18°C, a prędkość wiatru wynosi 0 m/s. Choć morze zachęca do wejścia swoją spokojną taflą, zawsze pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa. Zanim wejdziesz do wody, upewnij się, jaka flaga powiewa na stanowisku ratowniczym. Nawet przy bezwietrznej pogodzie to ratownicy mają ostateczny głos w kwestii bezpieczeństwa – słuchajmy ich poleceń i korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.

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