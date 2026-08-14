Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 14.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-14 12:40

Zaledwie dwa dni po tym, jak plaża w Sarbinowie zapełniła się tłumami podziwiającymi spektakularne, częściowe zaćmienie Słońca, nadmorski kurort ponownie zaprasza na beztroskie chwile relaksu. Dzisiejszy raport z 14 sierpnia przynosi znakomite wiadomości dla wszystkich wypoczywających w tym regionie. Przy bezwietrznej aurze i stabilnej pogodzie, Bałtyk zachęca do bezpiecznych kąpieli na wszystkich lokalnych kąpieliskach.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Sarbinowie. O bezpiecznej kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 14.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Po niedawnych, upalnych dniach, które przyciągały nad Bałtyk rzesze turystów szukających schronienia przed żarem z nieba, pogoda w regionie ustabilizowała się, oferując komfortowe warunki do rekreacji. Na wszystkich monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano dziś żadnych zagrożeń, co oznacza brak czerwonych flag i pełną dostępność plaż dla spragnionych ochłody urlopowiczów. Woda jest czysta i bezpieczna.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie korzystać z uroków morza:

  • Sarbinowo 2: Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr ustał całkowicie (0 m/s), co gwarantuje płaską taflę wody bez fal. Stan sanitarny wody został oceniony jako przydatny do kąpieli.
  • Sarbinowo 211: Podobnie jak na sąsiednich plażach, panują tu bezwietrzne warunki (0 m/s), idealne do pływania. Słupki rtęci wskazują 21°C w cieniu, a temperatura wody to stabilne 18°C.
  • Sarbinowo 212: To kolejne miejsce, w którym bez obaw można wejść do wody. Przy braku wiatru i temperaturze wody sięgającej 18°C (powietrze: 21°C) panują tu świetne warunki dla rodzin z dziećmi.
  • Sarbinowo 213B: Ostatnia z monitorowanych stref również zaprasza plażowiczów. Brak wiatru, 21°C w powietrzu oraz bezpieczna woda o temperaturze 18°C tworzą idealny mikroklimat do spokojnego wypoczynku.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów zakwit sinic to największa zmora letniego wypoczynku nad polskim morzem. Pojawiły się jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających w Sarbinowie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Woda w całym pasie nadmorskim miejscowości jest w pełni przejrzysta, wolna od zakwitów i całkowicie przydatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu komunikatów ratowników na plażach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza na poziomie 21°C w połączeniu z brakiem wiatru sprawia, że odczuwalny komfort termiczny na plaży jest bardzo wysoki. Woda w morzu ma stabilne 18°C, co dla większości osób stanowi optymalne orzeźwienie. Mimo tak sprzyjających okoliczności, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Na każdym kroku warto dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, bezwzględnie stosując się do poleceń i wskazówek ratowników WOPR.

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