Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 15.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-15 12:36

Świnoujskie plaże zapraszają na wyjątkowo udany wypoczynek w sobotę, 15 sierpnia. To idealny dzień na relaks nad wodą – nie tylko ze względu na świetną pogodę, ale także z uwagi na trwające w mieście obchody Święta Wojska Polskiego, w ramach których na latarni morskiej zawisła gigantyczna, biało-czerwona bandera. Wszystkie cztery tutejsze kąpieliska są dziś w pełni otwarte i bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej na plaży w Świnoujściu. O bezpieczeństwie w Bałtyku przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 15.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Warunki na świnoujskich plażach w dniu 15 sierpnia są wręcz wymarzone do rekreacji. Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne, a brak czerwonych flag oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Na plażowiczów czekają cztery doskonale przygotowane lokalizacje:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 13 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 25°C, natomiast woda w Bałtyku ma 19°C przy minimalnym wietrze (2 m/s).
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Panują tu identyczne warunki – 25°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody została przeprowadzona 5 sierpnia i potwierdziła jej wysoką jakość.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Bezpieczne miejsce do kąpieli z wodą przydatną do rekreacji (ocena z 5 sierpnia). Pomiary wskazują na 25°C na plaży, 19°C w morzu i wiatr o sile 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody została pozytywnie oceniona 13 sierpnia. Parametry pogodowe to stabilne 25°C w cieniu, 19°C w wodzie i wiatr 2 m/s.

Dodatkowym atutem dla osób spędzających ten weekend w mieście jest trwający właśnie 6. Markowy Festiwal, który kusi bogatym programem koncertów i spektakli teatralnych.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze mogą odetchnąć z ulgą – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno regularne badania próbek wody, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Można bez żadnych obaw cieszyć się urokami orzeźwiającej kąpieli w Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Sobotnia aura w Świnoujściu rozpieszcza urlopowiczów – temperatura powietrza wynosząca 25°C, woda o temperaturze 19°C oraz niemal bezwietrzna pogoda (wiatr zaledwie 2 m/s) gwarantują doskonałe warunki do wypoczynku. Pamiętajmy jednak, że kluczem do udanego urlopu jest bezpieczeństwo. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być zawsze kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku i bezwzględne stosowanie się do zaleceń ratowników dbających o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą.

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