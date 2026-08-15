Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mogą dziś bez przeszkód korzystać z uroków wybrzeża. Jedyne oficjalne kąpielisko w tej miejscowości jest całkowicie otwarte dla wczasowiczów, oferując bezpieczne i kontrolowane warunki do wypoczynku.

Kąpielisko Grzybowo – plaża jest otwarta dla odwiedzających, a na stanowisku ratowniczym nie wywieszono czerwonej flagi. Ostatnie pomiary z 15 sierpnia 2026 roku wykazują, że temperatura powietrza wynosi przyjemne 24°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s gwarantuje spokojne morze i brak wysokich fal, co wyjątkowo sprzyja bezpiecznemu pływaniu. Dodatkowo woda została oceniona przez sanepid jako w pełni przydatna do kąpieli (badanie z 6 sierpnia, kolejne zaplanowano na 17 sierpnia).

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich turystów, którzy obawiają się zakwitu niebezpiecznych glonów na zachodniopomorskim wybrzeżu. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Oficjalne kontrole sanitarne oraz codzienna obserwacja wody przez ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Można bez obaw cieszyć się morskimi falami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s, powietrze na plaży nagrzało się do 24°C, a woda osiągnęła zachęcające 19°C. Należy jednak pamiętać, że morski wiatr może dawać złudne uczucie chłodu, podczas gdy w regionie obowiązuje alert IMGW przed upałami, które w cieniu mogą przynieść nawet 35°C. Z tego powodu bezwzględnie pamiętajcie o regularnym stosowaniu kremów z filtrem UV oraz piciu dużej ilości wody. Pamiętajcie również o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze sprawdzajcie kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujcie się do zaleceń ratowników pełniących dyżur na plaży.

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