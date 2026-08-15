Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 15.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-15 12:35

Planując wypoczynek nad morzem 15 sierpnia, mamy dla Was świetne wieści – warunki w Grzybowie są dziś znakomite, a lokalne kąpielisko w pełni zaprasza do bezpiecznego korzystania z uroków Bałtyku. Chociaż na samej plaży panuje przyjemna temperatura, należy pamiętać, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego powiatu kołobrzeskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed falami upałów. To doskonały moment na relaks nad wodą, pod warunkiem zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa na słońcu.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Grzybowie. O warunkach kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 15.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mogą dziś bez przeszkód korzystać z uroków wybrzeża. Jedyne oficjalne kąpielisko w tej miejscowości jest całkowicie otwarte dla wczasowiczów, oferując bezpieczne i kontrolowane warunki do wypoczynku.

  • Kąpielisko Grzybowo – plaża jest otwarta dla odwiedzających, a na stanowisku ratowniczym nie wywieszono czerwonej flagi. Ostatnie pomiary z 15 sierpnia 2026 roku wykazują, że temperatura powietrza wynosi przyjemne 24°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s gwarantuje spokojne morze i brak wysokich fal, co wyjątkowo sprzyja bezpiecznemu pływaniu. Dodatkowo woda została oceniona przez sanepid jako w pełni przydatna do kąpieli (badanie z 6 sierpnia, kolejne zaplanowano na 17 sierpnia).

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich turystów, którzy obawiają się zakwitu niebezpiecznych glonów na zachodniopomorskim wybrzeżu. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Oficjalne kontrole sanitarne oraz codzienna obserwacja wody przez ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Można bez obaw cieszyć się morskimi falami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s, powietrze na plaży nagrzało się do 24°C, a woda osiągnęła zachęcające 19°C. Należy jednak pamiętać, że morski wiatr może dawać złudne uczucie chłodu, podczas gdy w regionie obowiązuje alert IMGW przed upałami, które w cieniu mogą przynieść nawet 35°C. Z tego powodu bezwzględnie pamiętajcie o regularnym stosowaniu kremów z filtrem UV oraz piciu dużej ilości wody. Pamiętajcie również o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze sprawdzajcie kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujcie się do zaleceń ratowników pełniących dyżur na plaży.

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