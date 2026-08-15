Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Dziś na plażach w Mielnie panuje prawdziwy spokój. Wyjątkowo słaby wiatr sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi, dzięki czemu na wszystkich stanowiskach ratowniczych nie wywieszono czerwonych flag – woda jest w pełni dostępna dla kąpiących się. Choć temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C, to samo morze zachęca raczej do szybkiego orzeźwienia niż długich kąpieli, mając zaledwie 16°C. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Mielno 218: Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 23°C, wody 16°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli.

Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 23°C, wody 16°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Mielno 219: Kąpielisko otwarte. Panują tu identyczne, spokojne warunki (powietrze 23°C, woda 16°C, wiatr 1 m/s), a stan sanitarny wody pozwala na bezpieczną rekreację.

Kąpielisko otwarte. Panują tu identyczne, spokojne warunki (powietrze 23°C, woda 16°C, wiatr 1 m/s), a stan sanitarny wody pozwala na bezpieczną rekreację. Mielno Floryda: Kąpielisko otwarte, oferujące doskonałe warunki do opalania przy temperaturze powietrza 23°C i wietrze 1 m/s. Temperatura wody to rześkie 16°C.

Kąpielisko otwarte, oferujące doskonałe warunki do opalania przy temperaturze powietrza 23°C i wietrze 1 m/s. Temperatura wody to rześkie 16°C. Mielno Krokus: Kąpielisko otwarte. Przy wietrze o sile zaledwie 1 m/s i temperaturze powietrza 23°C, woda o temperaturze 16°C jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli.

Kąpielisko otwarte. Przy wietrze o sile zaledwie 1 m/s i temperaturze powietrza 23°C, woda o temperaturze 16°C jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Mielno Morska: Kąpielisko otwarte. Oficjalne badania potwierdzają przydatność wody do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 23°C, a wody 16°C przy minimalnym wietrze 1 m/s.

Kąpielisko otwarte. Oficjalne badania potwierdzają przydatność wody do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 23°C, a wody 16°C przy minimalnym wietrze 1 m/s. Mielno Pionierów: Kąpielisko otwarte. Ostatnia ocena jakości wody potwierdziła jej pełne bezpieczeństwo. Temperatura powietrza wynosi 23°C, wody 16°C, wiatr 1 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich wypoczywających w tym regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w sierpniu wysokie temperatury i bezwietrzna aura często sprzyjają nagłym zakwitom w innych częściach polskiego wybrzeża, woda w Mielnie pozostaje czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Służby sanitarne na bieżąco monitorują sytuację, ale na ten moment nie ma powodów do obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mielnie to idealny kompromis dla osób, które wolą unikać męczących upałów. Temperatura powietrza na poziomie 23°C w połączeniu z niemal niewyczuwalnym wiatrem (1 m/s) stwarza doskonałe warunki do plażowania i spacerów. Warto jednak pamiętać, że woda w Bałtyku ma dziś jedynie 16°C, co wymaga ostrożności i stopniowego schładzania organizmu przed wejściem do morza, aby uniknąć szoku termicznego. Jako doświadczony przewodnik przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR. Sytuacja na morzu potrafi zmienić się dynamicznie, dlatego bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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