Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 15.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-15 12:40

W połowie sierpnia polskie wybrzeże Bałtyku rozpieszcza wspaniałą, spokojną pogodą, a plaże w Chłopach zachęcają do wypoczynku. Według najnowszego raportu z 15 sierpnia, na tutejszych kąpieliskach panują znakomite, bezpieczne warunki do rekreacji. To doskonały czas na nadmorski relaks w tej urokliwej, rybackiej osadzie.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej, piaszczystej plaży. O pogodzie w Chłopach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 15.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe wiadomości. Obie monitorowane plaże w Chłopach są w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. Słaby wiatr sprawia, że morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki do plażowania. Oto szczegółowe parametry dla poszczególnych kąpielisk:

  • Chłopy 208B – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca 2026 r.). Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 23°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 16°C. Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s gwarantuje niemal bezfalową taflę.
  • Chłopy 214 – tu również na plażowiczów czeka bezpieczny akwen. Warunki są identyczne jak na sąsiednim kąpielisku: temperatura powietrza to 23°C, wody 16°C, a prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Woda przeszła pozytywnie badania sanitarne i jest zdatna do kąpieli.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi raportami sanitarnymi, woda jest czysta i bezpieczna, a w całym pasie nadmorskim województwa zachodniopomorskiego na bałtyckich plażach powiewają białe flagi. Można bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami, pamiętając jednak, że sytuacja mikrobiologiczna może się dynamicznie zmieniać.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach upływa pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i bardzo przyjemnej temperatury powietrza sięgającej 23°C. Choć woda o temperaturze 16°C może wydawać się nieco chłodna, to przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s) i spokojnym morzu, chętnych do schłodzenia się z pewnością nie zabraknie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki