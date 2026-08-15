Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe wiadomości. Obie monitorowane plaże w Chłopach są w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. Słaby wiatr sprawia, że morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki do plażowania. Oto szczegółowe parametry dla poszczególnych kąpielisk:

Chłopy 208B – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca 2026 r.). Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 23°C , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 16°C . Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s gwarantuje niemal bezfalową taflę.

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca 2026 r.). Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Delikatny wiatr o prędkości zaledwie gwarantuje niemal bezfalową taflę. Chłopy 214 – tu również na plażowiczów czeka bezpieczny akwen. Warunki są identyczne jak na sąsiednim kąpielisku: temperatura powietrza to 23°C, wody 16°C, a prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Woda przeszła pozytywnie badania sanitarne i jest zdatna do kąpieli.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi raportami sanitarnymi, woda jest czysta i bezpieczna, a w całym pasie nadmorskim województwa zachodniopomorskiego na bałtyckich plażach powiewają białe flagi. Można bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami, pamiętając jednak, że sytuacja mikrobiologiczna może się dynamicznie zmieniać.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach upływa pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i bardzo przyjemnej temperatury powietrza sięgającej 23°C. Choć woda o temperaturze 16°C może wydawać się nieco chłodna, to przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s) i spokojnym morzu, chętnych do schłodzenia się z pewnością nie zabraknie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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