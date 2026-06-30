Wycięli 1700 drzew pod budowę giganta. Hotel Gołębiewski w Pobierowie i tak tonie w zieleni

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski Pobierowo został oficjalnie otwarty 10 czerwca, kończąc wieloletni okres budowy, który od samego początku wzbudzał liczne emocje i kontrowersje. Inwestycja była szeroko komentowana zarówno przez mieszkańców regionu, jak i opinię publiczną, głównie ze względu na jej skalę, lokalizację w pobliżu wybrzeża oraz wpływ na środowisko naturalne. Przez lata trwania prac pojawiały się pytania dotyczące wycinki drzew, ingerencji w krajobraz oraz zasadności tak dużego przedsięwzięcia w nadmorskiej miejscowości. Mimo to projekt został ukończony, a Hotel Gołębiewski Pobierowo rozpoczął działalność jako największy obiekt hotelowy w kraju, który może pochwalić się sporą ilością zieleni.

Wycięli 1700 drzew pod budowę giganta

Hotel Gołębiewski poinformował nas, że w związku z budową kolosa musieli wyciąć 1700 drzew. Takie postępowanie wielu osobom już na etapie wycinki bardzo się nie podobało. Mało kto jednak był wtedy świadom, że po czasie gigant będzie mógł otwarcie powiedzieć, że choć wycięli sporą część zieleni, to jeszcze więcej jej nasadzili. Okazuje się bowiem, że zasadzono wokół hotelu aż 3900 nowych drzewek, to naprawdę imponujący bilans. To właśnie dlatego wokół hotelu krajobraz jest zachwycająco zielony, co możecie zobaczyć w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotel Gołębiewski tonie w zieleni. Posadzili 3900 drzew! [ZDJĘCIA]

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Gołębiewski Pobierowo - są zwolennicy i przeciwnicy

Budowa hotelu Gołębiewski Pobierowo od lat budziła skrajne emocje. Zwolennicy inwestycji podkreślają jej znaczenie dla rozwoju turystyki i lokalnej gospodarki. Ich zdaniem nowy hotel przyciągnie więcej gości, stworzy miejsca pracy oraz zwiększy dochody przedsiębiorców działających w regionie. Wskazują również, że tak duży obiekt może przyczynić się do wydłużenia sezonu turystycznego i promocji Pobierowa w kraju oraz za granicą.

Przeciwnicy zwracają natomiast uwagę na wpływ inwestycji na środowisko oraz krajobraz nadmorskiej miejscowości. Krytykują przede wszystkim skalę obiektu, która ich zdaniem nie wpisuje się w charakter kurortu oraz oczywiście ceny za noc w kolosie - te niestety do najniższych nie należą.

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