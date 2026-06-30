Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca 2026 roku. Tego dnia mieliśmy okazję już odwiedzić obiekt, a pełną relację znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Po niemal trzech tygodniach ponownie udałam się na miejsce, aby zobaczyć wcześniej zamknięte punkty hotelu, takie jak np. sale kongresowe czy sala kinowa, o której więcej pisaliśmy tutaj: Miejsca w hotelu Gołębiewski Pobierowo, których wcześniej nie widzieliście. Sala kinowa ma dwa ekrany! Podczas odwiedzin w obiekcie udało się nam również zamienić kilka słów z gośćmi hotelu i niestety nie wszyscy byli zadowoleni z pobytów.

Wymarzony wypoczynek zamienił się w pasmo problemów

Jedna z kobiet, która przebywała w hotelu Gołębiewski w Pobierowie od soboty 27 czerwca do poniedziałku 29 czerwca nie oceniła pobytu pozytywnie. Gdy już wychodziła z giganta z walizkami powiedziała nam, że niestety w jej przypadku wypoczynek się nie udał. Okazało się, że turystka przyjechała do nadmorskiego kolosa, aby zrelaksować się po przebytym w ostatnim czasie trudnym zabiegu. Miała więc nadzieję, że płacąc tak duże pieniądze jej marzenie zostanie spełnione.

Według jej relacji, niedogodności pojawiły się już na początku pobytu i dotyczyły podstawowych udogodnień, których goście oczekują od hotelu tej klasy. Kobieta miała bowiem problem z klimatyzacją i wodą w pokoju - czyli mamy tutaj tą samą komplikację, która spotkała Książula - Książulo sprawdził najdroższy apartament w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Pięć interwencji w ciągu dwóch dni i zero reakcji

Jak już wiemy, znany youtuber Książulo po swoim głośnym materiale otrzymał od hotelu zwrot pieniędzy za pobyt. Można by więc pomyśleć, że taka sama sytuacja spotka innych gości, którzy napotkali w pokoju podobne lub identyczne problemy, lecz nic bardziej mylnego. Kobieta, z którą udało się nam porozmawiać poinformowała nas, że w jej pokoju problem z klimatyzacją i brakiem wody zgłaszała aż 5 razy, lecz nic to nie dało.

5 razy podchodziłam do państwa i nie naprawiono klimatyzacji. Nic nie dostaliśmy w zamian, każą pisać mejla z reklamacją. - mówiła jedna z kobiet, która nocowała w hotelu Gołębiewski Pobierowo w miniony, upalny weekend.

O całej sprawie poinformowaliśmy dyrekcję oraz pracowników zarządu, którzy zajęli się sprawą. Niestety nie znamy jej dalszych losów, ale mamy nadzieję, że hotel potraktował sytuację poważnie, a turystka otrzymała wyjaśnienia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowości w hotelu Gołębiewski. Sala kinowa, sale kongresowe i wiele więcej [ZDJĘCIA]

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Wysokie oczekiwania wobec nowego hotelu

Goście odwiedzający nowoczesne i prestiżowe obiekty hotelowe zazwyczaj mają wysokie oczekiwania. Dotyczy to nie tylko standardu wykończenia, ale także sprawnego działania wszystkich instalacji oraz szybkiego reagowania na zgłaszane problemy.

Każda usterka może się zdarzyć, jednak dla wielu gości kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki hotel radzi sobie z takimi sytuacjami. Szybka reakcja i skuteczne usunięcie problemu często decydują o końcowej ocenie pobytu.

Hotel Gołębiewski odpowiada na krytykę gości. Problemy tłumaczy "etapem rozruchu"