Hotel Gołębiewski Pobierowo. Nowe miejsca już otwarte

Hotel Gołębiewski w Pobierowie od momentu inauguracji 10 czerwca budzi ogromne zainteresowanie. Pełną relację z uroczystego otwarcia znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. 29 czerwca, czyli niemal trzy tygodnie od wielkiego startu giganta ponownie udałam się na miejsce i okazało się, że wiele kwestii się zmieniło. Co dokładnie?

Sala kinowa i sale kongresowe już otwarte

Od pewnego czasu w hotelu funkcjonuje już sala kinowa oraz sale konferencyjne, które robią wrażenie. Fotografie tych miejsc znajdzecie w galerii zdjęć poniżej. Z pewnością zwrócicie uwagę, że w kinie znajdują się dwa ekrany - nie jest to przypadek. W pomieszczeniu na środku znajdują się filary, które zasłaniałyby gościom filmy, więc postawiono na dwa niezależne ekrany, aby każdy miał dobry widok.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowości w hotelu Gołębiewski. Sala kinowa, sale kongresowe i wiele więcej [ZDJĘCIA]

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Bawialnia dla dzieci w hotelu Gołębiewski Pobierowo

W obiekcie nie zabraknie także atrakcji dla rodzin z dziećmi. Z myślą o najmłodszych przygotowano przestronną bawialnię, która działa od godziny 9 do 19. Miejsce to znajduje się nieopodal recepcji oraz kawiarni, więc bardzo blisko wejścia. Co ciekawe, w tej przestrzeni znajdziemy też małe kino dla dzieci.

Hotel nadal się rozwija

Gołębiewski w Pobierowie - jak wiadomo - jest już otwarty i przyjmuje gości, jednak widać, że obiekt cały czas dopracowuje kolejne elementy swojej działalności. Po tej wizycie odniosłam wrażenie, że hotel chce pokazać nie tylko swoją imponującą skalę, ale również potencjał do organizacji dużych wydarzeń oraz rodzinnego wypoczynku.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]