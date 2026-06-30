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Hotel pracowniczy w dawnych budynkach wojskowych
Pracownicy hotelu Gołębiewski choć z pewnością chcieliby mieszkać w jednym z luksusowych pokoi w gigancie, to niestety pracodawca nie zapewnia takiej możliwości. Zatrudnieni nie są jednak pozostawieni sami sobie i ci, którzy przybywają do pracy z daleka mogą liczyć na zakwaterowanie w hotelu pracowniczym. Co ciekawe, ten znajduje się w budynkach pokoszarowych.
Mamy hotel dla pracowników. To są właśnie byłe budynki pokoszarowe, które są przystosowane do tego żeby pracownicy mogli w nich zamieszkać. Wszystkie pokoje są z łazienkami - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska z zarządu sieci hoteli Gołębiewski.
Hotel Gołębiewski nadal poszukuje pracowników
Co ciekawe, choć oficjalne otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie miało miejsce 10 czerwca, to nadal prowadzona jest rekrutacja.
Jesteśmy w intensywnym procesie rekrutacji, rekrutujemy pracowników z całej Polski [...] Potrzebujemy dużo ludzi do pracy. Rynek lokalny nie jest nam w stanie zapewnić takiego zapotrzebowania [...] - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska z zarządu sieci hoteli Gołębiewski.
Zgodnie z informacjami podanymi na stronie hotelu widzimy, że obiekt poszukuje m.in.:
- Kierownika zmiany kuchni
- Cukiernika
- Pokojowych
- Kelnerów
- Kucharzy
- Piekarzy
- Techników basenowych.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
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Hotel Gołębiewski znajduje się na terenach wojskowych
Mało kto o tym wie, ale przez wiele lat teren, na którym dziś stoi Hotel Gołębiewski w Pobierowie, był niedostępny dla mieszkańców i turystów. Funkcjonowała tam jednostka wojskowa oraz baza rakietowa Obrony Powietrznej, otoczona ogrodzeniami i wykorzystywana do celów militarnych. Po likwidacji obiektu grunt przejęła gmina Rewal, a następnie został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Dawny teren wojskowy przeszedł całkowitą metamorfozę – dziś znajduje się tu jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych kompleksów hotelowych w Polsce, który stał się nowym symbolem Pobierowa.