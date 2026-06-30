Hotel pracowniczy w dawnych budynkach wojskowych

Pracownicy hotelu Gołębiewski choć z pewnością chcieliby mieszkać w jednym z luksusowych pokoi w gigancie, to niestety pracodawca nie zapewnia takiej możliwości. Zatrudnieni nie są jednak pozostawieni sami sobie i ci, którzy przybywają do pracy z daleka mogą liczyć na zakwaterowanie w hotelu pracowniczym. Co ciekawe, ten znajduje się w budynkach pokoszarowych.

Mamy hotel dla pracowników. To są właśnie byłe budynki pokoszarowe, które są przystosowane do tego żeby pracownicy mogli w nich zamieszkać. Wszystkie pokoje są z łazienkami - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska z zarządu sieci hoteli Gołębiewski.

Hotel Gołębiewski nadal poszukuje pracowników

Co ciekawe, choć oficjalne otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie miało miejsce 10 czerwca, to nadal prowadzona jest rekrutacja.

Jesteśmy w intensywnym procesie rekrutacji, rekrutujemy pracowników z całej Polski [...] Potrzebujemy dużo ludzi do pracy. Rynek lokalny nie jest nam w stanie zapewnić takiego zapotrzebowania [...] - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska z zarządu sieci hoteli Gołębiewski.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie hotelu widzimy, że obiekt poszukuje m.in.:

Kierownika zmiany kuchni

Cukiernika

Pokojowych

Kelnerów

Kucharzy

Piekarzy

Techników basenowych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowości w hotelu Gołębiewski. Sala kinowa, sale kongresowe i wiele więcej [ZDJĘCIA]

17

Hotel Gołębiewski znajduje się na terenach wojskowych

Mało kto o tym wie, ale przez wiele lat teren, na którym dziś stoi Hotel Gołębiewski w Pobierowie, był niedostępny dla mieszkańców i turystów. Funkcjonowała tam jednostka wojskowa oraz baza rakietowa Obrony Powietrznej, otoczona ogrodzeniami i wykorzystywana do celów militarnych. Po likwidacji obiektu grunt przejęła gmina Rewal, a następnie został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Dawny teren wojskowy przeszedł całkowitą metamorfozę – dziś znajduje się tu jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych kompleksów hotelowych w Polsce, który stał się nowym symbolem Pobierowa.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]