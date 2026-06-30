Hotel Gołębiewski odpowiada na krytykę gości. Problemy tłumaczy "etapem rozruchu"

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-30 8:15

Niedawno otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie musi zmierzyć się ze skargami klientów, którzy w czasie ostatnich upałów narzekali na awarie klimatyzacji i przerwy w dostawach wody. Przedstawiciele obiektu przedstawili w tej sprawie swoje zdanie, tłumacząc kłopoty początkową fazą działalności.

Złożona grafika z Barbarą Garczyńską i Agnieszką Gawińską-Rucińską oraz zdjęciem lotniczym Hotelu Gołębiewski w Pobierowie i rozległych terenów zielonych. W tle widoczny jest basen i las. Więcej o problemach z hotelem przeczytasz na naszym portalu.
Autor: screen / Super Express; Przemek Swiderski/ Reporter

Usterki w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Odkąd nad polskim morzem zainaugurowano działalność hotelu Gołębiewski, w sieci nie brakuje głosów niezadowolonych turystów, którzy zwracają uwagę na rozmaite braki. O kłopotach z funkcjonowaniem resortu zrobiło się głośniej, gdy swoimi negatywnymi wrażeniami z pobytu podzielił się popularny twórca internetowy, Książulo, co szybko podchwyciły media - Książulo sprawdził najdroższy apartament w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Szybko uciekł. Jest stanowisko obiektu.

Podczas naszej wizyty w obiekcie pod koniec czerwca usłyszeliśmy, że podobne kłopoty do tych opisanych przez youtubera wcale nie należą do rzadkości. Postanowiono więc poprosić o komentarz przedstawicielki kierownictwa, w tym dyrektor Barbarę Garczyńską oraz zasiadającą w zarządzie Agnieszkę Gawińską-Rucińską.

Polecany artykuł:

Miejsca w hotelu Gołębiewski Pobierowo, których wcześniej nie widzieliście. Sal…

Hotel Gołębiewski odpowiada na reklamacje gości

Kwestia niezadowolenia turystów spędzających wakacje w Pobierowie stała się niezwykle nośna. Jak do mnożących się skarg ustosunkowały się osoby zarządzające tą inwestycją?

Jesteśmy na etapie rozruchu, więc to są wszystko takie bolączki wieku dziecięcego. Na bieżąco reagujemy i rozwiązujemy te problemy. Żaden klient nie zostaje bez odpwiedzi, na każdą reklamację mamy tutaj zespół i reaguje na bieżąco na wszystkie takie reklamacje zgłaszane przez klientów - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Internauci surowo o standardach w Pobierowie

Pod opublikowanym na Facebooku materiałem wideo natychmiast wybuchła ożywiona debata. Zdaniem wielu komentujących tłumaczenia zarządu są niepokojące i sugerują mroczną przyszłość dla funkcjonowania kurortu, zważywszy na obecną skalę niedociągnięć.

Jak są w fazie rozruchu to powinni być przygotowani na różne niespodzianki.

Jak na starcie takie cuda to nie wróżę długiego życia hotelu

Znalazły się jednak głosy próbujące usprawiedliwiać trudne początki potężnego obiektu i tonować nastroje niezadowolonych turystów.

Każdemu się nie dogodzi...a ludziska tak czy inaczej będą narzekać..na wszystko

Opinie w tej sprawie wyraźnie się różnią, więc pozostaje jedynie oczekiwać, że wszelkie techniczne i organizacyjne usterki w nadmorskim resorcie wkrótce znikną, a goście będą mogli cieszyć się spokojnym wypoczynkiem.

Nowości w hotelu Gołębiewski. Sala kinowa, sale kongresowe i wiele więcej [ZDJĘCIA]

Sala kinowa
Galeria zdjęć 17
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki