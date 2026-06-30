Hotel Gołębiewski odpowiada na krytykę gości. Problemy tłumaczy "etapem rozruchu"

Usterki w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Odkąd nad polskim morzem zainaugurowano działalność hotelu Gołębiewski, w sieci nie brakuje głosów niezadowolonych turystów, którzy zwracają uwagę na rozmaite braki. O kłopotach z funkcjonowaniem resortu zrobiło się głośniej, gdy swoimi negatywnymi wrażeniami z pobytu podzielił się popularny twórca internetowy, Książulo, co szybko podchwyciły media - Książulo sprawdził najdroższy apartament w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Szybko uciekł. Jest stanowisko obiektu.

Podczas naszej wizyty w obiekcie pod koniec czerwca usłyszeliśmy, że podobne kłopoty do tych opisanych przez youtubera wcale nie należą do rzadkości. Postanowiono więc poprosić o komentarz przedstawicielki kierownictwa, w tym dyrektor Barbarę Garczyńską oraz zasiadającą w zarządzie Agnieszkę Gawińską-Rucińską.

Hotel Gołębiewski odpowiada na reklamacje gości

Kwestia niezadowolenia turystów spędzających wakacje w Pobierowie stała się niezwykle nośna. Jak do mnożących się skarg ustosunkowały się osoby zarządzające tą inwestycją?

Jesteśmy na etapie rozruchu, więc to są wszystko takie bolączki wieku dziecięcego. Na bieżąco reagujemy i rozwiązujemy te problemy. Żaden klient nie zostaje bez odpwiedzi, na każdą reklamację mamy tutaj zespół i reaguje na bieżąco na wszystkie takie reklamacje zgłaszane przez klientów - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska. Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Internauci surowo o standardach w Pobierowie

Pod opublikowanym na Facebooku materiałem wideo natychmiast wybuchła ożywiona debata. Zdaniem wielu komentujących tłumaczenia zarządu są niepokojące i sugerują mroczną przyszłość dla funkcjonowania kurortu, zważywszy na obecną skalę niedociągnięć.

Jak są w fazie rozruchu to powinni być przygotowani na różne niespodzianki.

Jak na starcie takie cuda to nie wróżę długiego życia hotelu

Znalazły się jednak głosy próbujące usprawiedliwiać trudne początki potężnego obiektu i tonować nastroje niezadowolonych turystów.

Każdemu się nie dogodzi...a ludziska tak czy inaczej będą narzekać..na wszystko

Opinie w tej sprawie wyraźnie się różnią, więc pozostaje jedynie oczekiwać, że wszelkie techniczne i organizacyjne usterki w nadmorskim resorcie wkrótce znikną, a goście będą mogli cieszyć się spokojnym wypoczynkiem.

Nowości w hotelu Gołębiewski. Sala kinowa, sale kongresowe i wiele więcej [ZDJĘCIA]