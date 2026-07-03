Nawet 15 tys. zł na rękę dla Polaków. Niemcy pilnie szukają tych specjalistów

Jakich polskich fachowców szukają Niemcy?

Czasy, gdy wyjazd zarobkowy za zachodnią granicę oznaczał wyłącznie zbiory szparagów czy handel, odeszły w niepamięć. Obecnie niemiecka gospodarka cierpi na wyraźny deficyt wykwalifikowanej siły roboczej. Tamtejsze przedsiębiorstwa chętnie rekrutują Polaków, proponując im nie tylko wysokie pensje, ale też rozbudowane pakiety socjalne. Obok tradycyjnie poszukiwanych pielęgniarek, spawaczy i budowlańców, coraz większe zapotrzebowanie dotyczy również innych specjalizacji.

Niemcy oferują Polakom ogromne pieniądze za tydzień pracy

Na liście najbardziej pożądanych zawodów coraz wyższe pozycje zajmują elektrycy i elektromonterzy. Jak informuje dziennik "Fakt", w sieci pojawiła się oferta pracy polegająca na wymianie i montażu nowoczesnego oświetlenia LED przy pomocy podnośnika koszowego. Od potencjalnych kandydatów wymaga się doświadczenia w branży elektrycznej oraz zdolności do pracy na wysokościach. Zarobki są uzależnione od formy zatrudnienia.

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność mogą liczyć na 26 euro brutto za godzinę. W przypadku umowy o pracę stawka wynosi 15 euro netto. Jeśli pracownik przepracuje od 50 do 60 godzin w tygodniu, jego wypłata wyniesie od około 3250 do prawie 3900 złotych na rękę w ciągu zaledwie siedmiu dni. W przeliczeniu na miesiąc daje to astronomiczną kwotę blisko 15,6 tysiąca złotych netto.

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Nowe zawody przyszłości. To "pewniaki" na rynku pracy

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Niemiecki pracodawca zapewnia darmowe zakwaterowanie

Oprócz wysokich zarobków pracodawca kusi również dodatkowymi profitami. Osoby decydujące się na podpisanie niemieckiej umowy o pracę mają zagwarantowane całkowicie bezpłatne miejsce do spania. Jest to niezwykle ważny element oferty, ponieważ samodzielny wynajem pokoju lub mieszkania za Odrą pochłania znaczną część zagranicznych zarobków.