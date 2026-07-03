Kobieta poprosiła o wodę w upalny dzień. W ramach "wdzięczności" dostali srogi mandat! „Chcieliśmy być uprzejmi”

„Chcieliśmy być uprzejmi”

Właściciele opisali zdarzenie na Facebooku, podkreślając, że kierowała nimi zwykła ludzka życzliwość:

„Kilka minut przed godziną 11:00, czyli jeszcze przed otwarciem lokalu, pojawiła się u nas pani, która poprosiła o butelkę wody. Lokal był jeszcze nieczynny, kasa fiskalna nie była jeszcze uruchomiona, a my, ucząc się dopiero rytmu nowego miejsca i chcąc po prostu być uprzejmi, postanowiliśmy tę wodę sprzedać. Po chwili okazało się, że była to kontrola z Urzędu Skarbowego. Efekt, mandat w wysokości 500 zł. Nie ukrywamy, że jest nam zwyczajnie przykro. W pierwszych dniach działalności człowiek skupia się przede wszystkim na tym, żeby każdy gość wyszedł zadowolony. Tym razem dobra wola okazała się kosztować nas 500 zł.”

Wpis błyskawicznie obiegł lokalne grupy i wywołał gorącą dyskusję.

Powrót tematu kontrowersyjnych kontroli

Sytuacja natychmiast skojarzyła się mieszkańcom ze sprawą pizzerii, której właściciel został ukarany za pizzę z krewetkami. Tam również chodziło o prowokację urzędniczki skarbówki. Sprawa wybuchła w mediach społecznościowych, a największy rozgłos przyniósł komentarz Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero, który nie tylko ostro skrytykował działania urzędniczki, mówiąc o „polowaniu na przedsiębiorców”, ale też stwierdził, że urzędniczka powinna zostać „rozebrana na środku placu”. Zarówno działania urzędniczki jak i kontrowersyjna wypowiedź Stanowskiego, wywołały lawinę komentarzy i odbiły się szerokim echem w całej Polsce.

Mieszkańcy oburzeni

Pod wpisem pierogarni pojawiła się fala komentarzy. Oto niektóre z nich:

„To niedopuszczalna prowokacja, a nie kontrola. Wstyd!”

„Ja zastanawiam się tylko nad jednym jak pani urzędniczka spojrzy sobie w twarz w lustrze. Totalnie słabe zagranie”

„Proszę napisać skargę np. do Wojewody. W czasie upałów, gdy wszyscy apelują o czujność i pomoc, taka ‘zagrywka’ jest nie na miejscu. Oczywiście można dać wodę, ale w końcu nie jesteście instytucją pomocową”

„Piszcie odwołanie i czynny żal, w wytłumaczeniu, że były szczere chęci pomocy osobie w potrzebie i że pracownik nabił by paragon tuż po uruchomieniu kasy! Zgadzam się, że to zagranie poniżej pasa ‘na butelkę’. Pierwszy Urząd Skarbowy Szczecin wstyd”

„Chamska prowokacja. I niemiła nauczka. Zróbcie odwołanie, gdyby to były pierogi… Ale woda”

„Ja wierzę, że karma wraca. Do was wróci dobro, a do ludzi z kontroli…”

Komentarze są jednoznaczne: mieszkańcy nie akceptują działań urzędniczki, zwłaszcza że sytuacja dotyczyła zwykłego odruchu pomocy w upalny dzień.

Krajowa Administracja Skarbowa nie komentuje sprawy, zasłaniając się tajemnicą skarbową. Nie wiadomo zatem, czy była to zaplanowana akcja, czy indywidualna decyzja urzędniczki.

- O działaniach podejmowanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej wobec konkretnych osób/podmiotów nie udzielamy informacji, ponieważ objęte są tajemnicą skarbową w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa - tłumaczy dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

„Nie zniechęcamy się” – zapewniają właściciele

Zamiast zapowiedzi odwołania, pierogarnia postanowiła podkreślić, że mimo przykrej sytuacji nie zamierza tracić zapału:

„Nie zniechęcamy się. Nadal będziemy robić to, co umiemy najlepiej, lepić dla Was świeże pierogi, gotować domowe obiady i wkładać całe serce w to miejsce.”

- zapewniają właściciele we wpisie na Facebooku.

"Pozdrawiamy również Urząd Skarbowy i życzymy wszystkiego dobrego" - dodają na końcu.

Kontrole są potrzebne, ale czy w takiej formie?

Nie ulega wątpliwości, że kontrole urzędników skarbówki są potrzebne – to niewdzięczna, trudna i często krytykowana praca, bez której system podatkowy nie mógłby funkcjonować. Pytanie jednak, które coraz częściej zadają przedsiębiorcy i mieszkańcy, brzmi: czy naprawdę musi przybierać taką formę?

Czy kontrola powinna być grą na ludzkich odruchach, empatii i chęci pomocy? To właśnie ten aspekt – bardziej niż sam mandat – wywołał największe oburzenie.

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