Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dla wszystkich przebywających w zachodniopomorskim kurorcie przygotowano znakomite wiadomości – warunki do kąpieli są dziś optymalne, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Na obu plażach nie wprowadzono żadnych zakazów wejścia do wody. Choć Bałtyk bywa nieprzewidywalny, dzisiejsze pomiary zachęcają do rekreacji. Warto jednak wykorzystać te sprzyjające chwile w pierwszej części dnia, ponieważ zgodnie z prognozami morskimi IMGW, po południu wiatr na Zatoce Pomorskiej zacznie przybierać na sile.

Poniżej znajduje się szczegółowy raport z poszczególnych stref plażowych w mieście:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo): Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 18°C , a wody aż 19°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s . Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli, a na dziś zaplanowano kolejne rutynowe badania sanitarno-epidemiologiczne.

(obszar o długości 920 m na wschód od molo): Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a wody aż . Wiatr wieje z łagodną prędkością . Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli, a na dziś zaplanowano kolejne rutynowe badania sanitarno-epidemiologiczne. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo): Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne jak po wschodniej stronie molo – temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a wiatr osiąga prędkość 3 m/s. Jakość wody jest bez zarzutu i w pełni pozwala na bezpieczną kąpiel.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów przed wejściem do morza obawia się uciążliwych zakwitów toksycznych alg. Na szczęście w Międzyzdrojach ten problem obecnie nie występuje. Na obu monitorowanych kąpieliskach nie odnotowano żadnych śladów sinic. Oficjalne analizy czystości wody potwierdzają jej wysoką jakość, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków letniego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowe warunki mogą zaskoczyć – woda w Bałtyku ma temperaturę 19°C i jest cieplejsza niż powietrze, którego temperatura wynosi 18°C. Przy aktualnym, łagodnym wietrze o prędkości 3 m/s stwarza to bardzo dobre warunki do pływania. Należy jednak pamiętać, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna, zwłaszcza przy popołudniowych zapowiedziach silniejszego wiatru w porywach do 7 w skali Beauforta. Podstawową zasadą bezpiecznego wypoczynku jest zawsze sprawdzenie koloru flagi na kąpielisku przed wejściem do wody i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników wodnych.

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