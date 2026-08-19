Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 19.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-19 11:43

Po ostatnich zjawiskach atmosferycznych, w tym spektakularnym leju kondensacyjnym, który na początku tygodnia uwiecznili na zdjęciach przerażeni, ale i zafascynowani plażowicze, środa, 19 sierpnia, przynosi spokojniejszą aurę w Międzyzdrojach. Mimo prognozowanych przez IMGW silniejszych porywów wiatru na Zatoce Pomorskiej w godzinach popołudniowych, warunki na kąpieliskach są stabilne. Obie strzeżone plaże w kurorcie są dziś w pełni otwarte i zapraszają wszystkich chętnych do bezpiecznego wypoczynku.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 19.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dla wszystkich przebywających w zachodniopomorskim kurorcie przygotowano znakomite wiadomości – warunki do kąpieli są dziś optymalne, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Na obu plażach nie wprowadzono żadnych zakazów wejścia do wody. Choć Bałtyk bywa nieprzewidywalny, dzisiejsze pomiary zachęcają do rekreacji. Warto jednak wykorzystać te sprzyjające chwile w pierwszej części dnia, ponieważ zgodnie z prognozami morskimi IMGW, po południu wiatr na Zatoce Pomorskiej zacznie przybierać na sile.

Poniżej znajduje się szczegółowy raport z poszczególnych stref plażowych w mieście:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo): Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody aż 19°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli, a na dziś zaplanowano kolejne rutynowe badania sanitarno-epidemiologiczne.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo): Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne jak po wschodniej stronie molo – temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a wiatr osiąga prędkość 3 m/s. Jakość wody jest bez zarzutu i w pełni pozwala na bezpieczną kąpiel.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów przed wejściem do morza obawia się uciążliwych zakwitów toksycznych alg. Na szczęście w Międzyzdrojach ten problem obecnie nie występuje. Na obu monitorowanych kąpieliskach nie odnotowano żadnych śladów sinic. Oficjalne analizy czystości wody potwierdzają jej wysoką jakość, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków letniego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowe warunki mogą zaskoczyć – woda w Bałtyku ma temperaturę 19°C i jest cieplejsza niż powietrze, którego temperatura wynosi 18°C. Przy aktualnym, łagodnym wietrze o prędkości 3 m/s stwarza to bardzo dobre warunki do pływania. Należy jednak pamiętać, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna, zwłaszcza przy popołudniowych zapowiedziach silniejszego wiatru w porywach do 7 w skali Beauforta. Podstawową zasadą bezpiecznego wypoczynku jest zawsze sprawdzenie koloru flagi na kąpielisku przed wejściem do wody i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników wodnych.

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