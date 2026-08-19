Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Choć napływ chłodniejszego powietrza polarnego znad Atlantyku sprawił, że upały chwilowo odpuściły, to amatorzy morskich kąpieli w Trzęsaczu nie mają powodów do obaw. Na obu tutejszych plażach panują spokojne warunki, sprzyjające bezpiecznemu wypoczynkowi nad brzegiem morza. Brak porywistego wiatru sprawia, że woda jest spokojna, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że można bezpiecznie wchodzić do fal Bałtyku. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko Trzęsacz – woda o temperaturze 18°C zachęca do orzeźwienia, a temperatura powietrza wynosi również 18°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie przeprowadzono 11 sierpnia).

– woda o temperaturze zachęca do orzeźwienia, a temperatura powietrza wynosi również . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Woda została oficjalnie oceniona jako (ostatnie badanie przeprowadzono 11 sierpnia). Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – tu również parametry są identyczne. Zarówno woda, jak i powietrze osiągają temperaturę 18°C, przy bardzo łagodnym wietrze wynoszącym 2 m/s. Czystość wody potwierdzają badania, według których jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących wejście do wody mamy doskonałe wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w innych okresach lata sprzyjają tym niebezpiecznym bakteriom, obecne ochłodzenie i spokojne prądy morskiej wody sprawiają, że plaże w naszej okolicy pozostają całkowicie wolne od tego problemu. Możesz bez obaw cieszyć się bezpieczną kąpielą i czystym Bałtykiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanych temperatur – 18°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie to idealna okazja do aktywnego wypoczynku, na przykład spacerów czy lekkiego hartowania organizmu. Pamiętaj jednak, że pogoda nad polskim morzem potrafi być bardzo dynamiczna, a chłodny front przynosi zmiany w całym kraju. Dlatego bez względu na doskonałe statystyki, zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze – słuchajmy poleceń ratowników i kąpmy się tylko na strzeżonych plażach!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie