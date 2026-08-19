Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 19.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-19 11:39

Przechodzący przez Polskę chłodny front atmosferyczny przyniósł nad Bałtyk odczuwalne ochłodzenie, przez co temperatura powietrza w kurortach spadła do około 18 stopni. Mimo to, 19 sierpnia na plażowiczów w Trzęsaczu czekają bezpieczne warunki do wypoczynku i brak silnego wiatru. Wszystkie lokalne kąpieliska są dziś otwarte dla spragnionych morskich kąpieli, choć woda i powietrze mają identyczną temperaturę.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Trzęsaczu. O braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 19.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Choć napływ chłodniejszego powietrza polarnego znad Atlantyku sprawił, że upały chwilowo odpuściły, to amatorzy morskich kąpieli w Trzęsaczu nie mają powodów do obaw. Na obu tutejszych plażach panują spokojne warunki, sprzyjające bezpiecznemu wypoczynkowi nad brzegiem morza. Brak porywistego wiatru sprawia, że woda jest spokojna, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że można bezpiecznie wchodzić do fal Bałtyku. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

  • Kąpielisko Trzęsacz – woda o temperaturze 18°C zachęca do orzeźwienia, a temperatura powietrza wynosi również 18°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie przeprowadzono 11 sierpnia).
  • Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – tu również parametry są identyczne. Zarówno woda, jak i powietrze osiągają temperaturę 18°C, przy bardzo łagodnym wietrze wynoszącym 2 m/s. Czystość wody potwierdzają badania, według których jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących wejście do wody mamy doskonałe wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w innych okresach lata sprzyjają tym niebezpiecznym bakteriom, obecne ochłodzenie i spokojne prądy morskiej wody sprawiają, że plaże w naszej okolicy pozostają całkowicie wolne od tego problemu. Możesz bez obaw cieszyć się bezpieczną kąpielą i czystym Bałtykiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanych temperatur – 18°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie to idealna okazja do aktywnego wypoczynku, na przykład spacerów czy lekkiego hartowania organizmu. Pamiętaj jednak, że pogoda nad polskim morzem potrafi być bardzo dynamiczna, a chłodny front przynosi zmiany w całym kraju. Dlatego bez względu na doskonałe statystyki, zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze – słuchajmy poleceń ratowników i kąpmy się tylko na strzeżonych plażach!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki