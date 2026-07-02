To on jest dziś głową Gołębiewskiego. Zarządza biznesem po zmarłym ojcu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-02 20:20

Sieć hoteli Gołębiewski od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich przedsiębiorstw w branży turystycznej. Po śmierci jej założyciela, Tadeusza Gołębiewskiego, naturalnie pojawiło się pytanie o przyszłość rodzinnego biznesu i sposób jego dalszego prowadzenia. Dziś prezesem jest syn pana Tadeusza.

Ogromny budynek hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem. O przyszłości sieci przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Archiwum prywatne

Dziedzictwo Tadeusza Gołębiewskiego

Tadeusz Gołębiewski zbudował jedną z największych polskich sieci hotelowych, znaną z dużych obiektów wypoczynkowych w popularnych miejscowościach turystycznych. Jego działalność obejmowała nie tylko hotelarstwo, ale również inwestycje w rozwój infrastruktury turystycznej. Przez lata marka Gołębiewski stała się synonimem dużych kompleksów wypoczynkowych, szczególnie cenionych przez rodziny z dziećmi. Najnowszym "dzieckiem" tejże sieci jest hotel Gołębiewski w Pobierowie, który w ostatnim czasie nie zbiera pozytywnych opinii, lecz sam w sobie robi wrażenie!

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotel Gołębiewski - wielkie otwarcie [ZDJĘCIA]
Galeria zdjęć 20

Przejęcie sterów po śmierci założyciela

Po odejściu Tadeusza Gołębiewskiego w 2022 roku naturalnym tematem stało się to, kto przejmie odpowiedzialność za dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Prezesem został syn - Jarosław Gołębiewski, a wiceprezesem Konrad Gołębiewski Piekut, będący siostrzeńcem obecnego prezesa.

Jarosław Gołębiewski prezesem

Jarosław Gołębiewski został prezesem i zważając na to, co sam mówił w rozmowie z portalem Forbes.pl wydaje się, że była to dobra decyzja. Jest on osobą doświadczoną, która przez lata u boku swojego ojca Tadeusza nabywała owe doświadczenie. 

Byłem małym chłopcem, kiedy zabierał mnie do pracy. Biegałem przy maszynach, w czasach, kiedy tata jeszcze sam robił wafle. To on nauczył mnie jak robi się ciastka francuskie. Dzisiaj w każdej chwili mógłbym stanąć na linii produkcyjnej. Wysyłał mnie wszędzie tam, gdzie mogłem pomóc. W firmach ojca pracowałem w wakacje, ferie, popołudniami. Inni mieli wolne, a ja biegłem do pracy. [...] - mówił Jarosław Gołębiewski w rozmowie z portalem Forbes.pl.

Pan Jarosław przez ostatnie lata życia nauczył się wiele od swojego taty i to właśnie to doświadczenie wykorzystuje z pewnością dziś m.in. przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Tata chciał, żebym poznał każdy dział, każdy szczegół działania firmy. Przez ostatnich 15 lat byłem przy nim praktycznie codziennie, uczestniczyłem w spotkaniach biznesowych, z pracownikami czy na budowie. Byłem przy wszystkich ważnych decyzjach [...] - mówił Jarosław Gołębiewski w rozmowie z portalem Forbes.pl.

Nowości w hotelu Gołębiewski. Sala kinowa, sale kongresowe i wiele więcej [ZDJĘCIA]

Sala kinowa
Galeria zdjęć 17
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI