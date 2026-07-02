To on jest dziś głową Gołębiewskiego. Zarządza biznesem po zmarłym ojcu

Dziedzictwo Tadeusza Gołębiewskiego

Tadeusz Gołębiewski zbudował jedną z największych polskich sieci hotelowych, znaną z dużych obiektów wypoczynkowych w popularnych miejscowościach turystycznych. Jego działalność obejmowała nie tylko hotelarstwo, ale również inwestycje w rozwój infrastruktury turystycznej. Przez lata marka Gołębiewski stała się synonimem dużych kompleksów wypoczynkowych, szczególnie cenionych przez rodziny z dziećmi. Najnowszym "dzieckiem" tejże sieci jest hotel Gołębiewski w Pobierowie, który w ostatnim czasie nie zbiera pozytywnych opinii, lecz sam w sobie robi wrażenie!

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Przejęcie sterów po śmierci założyciela

Po odejściu Tadeusza Gołębiewskiego w 2022 roku naturalnym tematem stało się to, kto przejmie odpowiedzialność za dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Prezesem został syn - Jarosław Gołębiewski, a wiceprezesem Konrad Gołębiewski Piekut, będący siostrzeńcem obecnego prezesa.

Jarosław Gołębiewski prezesem

Jarosław Gołębiewski został prezesem i zważając na to, co sam mówił w rozmowie z portalem Forbes.pl wydaje się, że była to dobra decyzja. Jest on osobą doświadczoną, która przez lata u boku swojego ojca Tadeusza nabywała owe doświadczenie.

Byłem małym chłopcem, kiedy zabierał mnie do pracy. Biegałem przy maszynach, w czasach, kiedy tata jeszcze sam robił wafle. To on nauczył mnie jak robi się ciastka francuskie. Dzisiaj w każdej chwili mógłbym stanąć na linii produkcyjnej. Wysyłał mnie wszędzie tam, gdzie mogłem pomóc. W firmach ojca pracowałem w wakacje, ferie, popołudniami. Inni mieli wolne, a ja biegłem do pracy. [...] - mówił Jarosław Gołębiewski w rozmowie z portalem Forbes.pl.

Pan Jarosław przez ostatnie lata życia nauczył się wiele od swojego taty i to właśnie to doświadczenie wykorzystuje z pewnością dziś m.in. przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Tata chciał, żebym poznał każdy dział, każdy szczegół działania firmy. Przez ostatnich 15 lat byłem przy nim praktycznie codziennie, uczestniczyłem w spotkaniach biznesowych, z pracownikami czy na budowie. Byłem przy wszystkich ważnych decyzjach [...] - mówił Jarosław Gołębiewski w rozmowie z portalem Forbes.pl.

Nowości w hotelu Gołębiewski. Sala kinowa, sale kongresowe i wiele więcej [ZDJĘCIA]