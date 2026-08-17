Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Dzisiejsze warunki na plażach w Dąbkach są ekstremalnie trudne i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób wchodzących do morza. Decyzją ratowników, ze względu na bezpieczeństwo wypoczywających, wprowadzono całkowity zakaz kąpieli na każdym z monitorowanych obszarów.

Oto szczegółowa lista zamkniętych kąpielisk oraz panujące na nich warunki z pomiarów przeprowadzonych 17 sierpnia 2026 roku:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: temperatura powietrza wynosi 17°C , a wody 18°C . Porywisty wiatr wieje z prędkością 6 m/s . Czerwona flaga została wywieszona z powodu fal przekraczających 70 cm oraz silnych prądów wstecznych .

temperatura powietrza wynosi , a wody . Porywisty wiatr wieje z prędkością . Czerwona flaga została wywieszona z powodu . Dąbki Wschód – kąpielisko II: odnotowano identyczne parametry – chłodne powietrze ( 17°C ), woda o temperaturze 18°C oraz wiatr o sile 6 m/s . Kąpielisko jest zamknięte z uwagi na wysoką falę powyżej 70 cm i zdradliwe prądy .

odnotowano identyczne parametry – chłodne powietrze ( ), woda o temperaturze oraz wiatr o sile . Kąpielisko jest zamknięte z uwagi na . Dąbki Zachód – kąpielisko I: tutaj również obowiązuje czerwona flaga. Temperatura powietrza to 17°C , wody 18°C , a wiatr osiąga 6 m/s . Powodem zamknięcia są fale powyżej 70 cm i prądy wsteczne .

tutaj również obowiązuje czerwona flaga. Temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga . Powodem zamknięcia są . Dąbki Zachód – kąpielisko II: ostatni z kontrolowanych odcinków plaży także pozostaje niedostępny dla kąpiących się. Warunki to: powietrze 17°C, woda 18°C, wiatr 6 m/s. Zakaz kąpieli wprowadzono z powodu niebezpiecznych fal powyżej 70 cm oraz silnych prądów wstecznych.

Chociaż woda we wszystkich tych miejscach jest czysta, to niszczycielska siła uderzających o brzeg fal, będąca pokłosiem wczorajszego sztormu na Bałtyku, uniemożliwia bezpieczną rekreację.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości w kwestii czystości biologicznej wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic ani zakwitu glonów. Zgodnie z ostatnią oficjalną oceną jakości wody z dnia 7 sierpnia 2026 roku, woda na wszystkich czterech kąpieliskach (Dąbki Wschód I i II oraz Dąbki Zachód I i II) jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie szalejący żywioł i wysokie fale, parametry sanitarne pozwalałyby na bezproblemowe korzystanie z uroków morza. Na ten moment mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody w tym rejonie jest bez zarzutu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Dąbkach nie zachęca do plażowania – temperatura powietrza na poziomie 17°C w połączeniu z wiatrem o prędkości 6 m/s sprawia, że odczuwalny chłód może być dość dokuczliwy. Synoptycy zapowiadają, że w ciągu dnia na Wybrzeżu Środkowym mogą pojawić się dodatkowo przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze.

Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza w ułamku sekundy. Zawsze bezdyskusyjnie stosuj się do poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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