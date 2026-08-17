Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-17 12:24

Silny sztorm, który minionej doby uderzył w polskie wybrzeże Bałtyku, skutecznie pokrzyżował plany wypoczynkowe turystom spędzającym urlop w Dąbkach. 17 sierpnia na wszystkich lokalnych kąpieliskach powiewają czerwone flagi, oznaczające całkowity zakaz wchodzenia do wody. Przyczyną tak drastycznych kroków są wysokie fale oraz wyjątkowo niebezpieczne prądy wsteczne, wywołane przez silny wiatr związany z układem niskiego ciśnienia przemieszczającym się nad Skandynawią.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli w Dąbkach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Dzisiejsze warunki na plażach w Dąbkach są ekstremalnie trudne i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób wchodzących do morza. Decyzją ratowników, ze względu na bezpieczeństwo wypoczywających, wprowadzono całkowity zakaz kąpieli na każdym z monitorowanych obszarów.

Oto szczegółowa lista zamkniętych kąpielisk oraz panujące na nich warunki z pomiarów przeprowadzonych 17 sierpnia 2026 roku:

  • Dąbki Wschód – kąpielisko I: temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 18°C. Porywisty wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Czerwona flaga została wywieszona z powodu fal przekraczających 70 cm oraz silnych prądów wstecznych.
  • Dąbki Wschód – kąpielisko II: odnotowano identyczne parametry – chłodne powietrze (17°C), woda o temperaturze 18°C oraz wiatr o sile 6 m/s. Kąpielisko jest zamknięte z uwagi na wysoką falę powyżej 70 cm i zdradliwe prądy.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko I: tutaj również obowiązuje czerwona flaga. Temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, a wiatr osiąga 6 m/s. Powodem zamknięcia są fale powyżej 70 cm i prądy wsteczne.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko II: ostatni z kontrolowanych odcinków plaży także pozostaje niedostępny dla kąpiących się. Warunki to: powietrze 17°C, woda 18°C, wiatr 6 m/s. Zakaz kąpieli wprowadzono z powodu niebezpiecznych fal powyżej 70 cm oraz silnych prądów wstecznych.

Chociaż woda we wszystkich tych miejscach jest czysta, to niszczycielska siła uderzających o brzeg fal, będąca pokłosiem wczorajszego sztormu na Bałtyku, uniemożliwia bezpieczną rekreację.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości w kwestii czystości biologicznej wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic ani zakwitu glonów. Zgodnie z ostatnią oficjalną oceną jakości wody z dnia 7 sierpnia 2026 roku, woda na wszystkich czterech kąpieliskach (Dąbki Wschód I i II oraz Dąbki Zachód I i II) jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie szalejący żywioł i wysokie fale, parametry sanitarne pozwalałyby na bezproblemowe korzystanie z uroków morza. Na ten moment mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody w tym rejonie jest bez zarzutu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Dąbkach nie zachęca do plażowania – temperatura powietrza na poziomie 17°C w połączeniu z wiatrem o prędkości 6 m/s sprawia, że odczuwalny chłód może być dość dokuczliwy. Synoptycy zapowiadają, że w ciągu dnia na Wybrzeżu Środkowym mogą pojawić się dodatkowo przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze.

Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza w ułamku sekundy. Zawsze bezdyskusyjnie stosuj się do poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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