Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Dla każdego, kto planuje dziś spacer po plaży lub orzeźwiający skok do wody, mamy świetne wieści – ratownicy nie musieli dziś wywieszać czerwonych flag. Na wszystkich czterech strzeżonych plażach w gminie warunki są sprzyjające, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Pomimo napływu nieco chłodniejszego powietrza z północnego zachodu, Bałtyk wciąż zachęca temperaturą zbliżoną do temperatury powietrza.

Oto szczegółowy raport z rewalskich plaż:

Kąpielisko Rewal 2: plaża jest otwarta, temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdziła jej doskonałą jakość, a na dziś zaplanowano kolejne rutynowe badanie sanitarnych próbek.

plaża jest otwarta, temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdziła jej doskonałą jakość, a na dziś zaplanowano kolejne rutynowe badanie sanitarnych próbek. Kąpielisko Rewal Centrum: centralna plaża zaprasza bez żadnych ograniczeń. Warunki są identyczne: 19°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr 5 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną i spokojną kąpiel pod okiem ratowników.

centralna plaża zaprasza bez żadnych ograniczeń. Warunki są identyczne: 19°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr 5 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną i spokojną kąpiel pod okiem ratowników. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: wschodnia część kurortu również oferuje idealne warunki do rekreacji. Temperatura powietrza to 19°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga 5 m/s. Bezpieczeństwo biologiczne wody zostało potwierdzone w ostatnim badaniu, a dziś przeprowadzane są kolejne analizy.

wschodnia część kurortu również oferuje idealne warunki do rekreacji. Temperatura powietrza to 19°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga 5 m/s. Bezpieczeństwo biologiczne wody zostało potwierdzone w ostatnim badaniu, a dziś przeprowadzane są kolejne analizy. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: zachodnia plaża zamyka to zestawienie z równie dobrymi parametrami. Przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C, oraz umiarkowanym wietrze 5 m/s, kąpielisko pozostaje w pełni dostępne dla turystów.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

W ostatnich dniach media obiegły zdjęcia satelitarne pokazujące potężne zakwity sinic przemieszczające się u wybrzeży Niemiec, co doprowadziło do zamknięcia tamtejszych plaż m.in. w rejonie Ostholstein. Na szczęście dla turystów odpoczywających w naszym regionie, sytuacja na polskim wybrzeżu jest stabilna.

Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od groźnych toksyn, a bezpieczny stan sanitarny potwierdzają oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Choć wiatr może zmieniać kierunki, prądy morskie na ten moment oszczędzają Rewal, gwarantując czysty i bezpieczny wypoczynek bez obaw o uciążliwe zakwity.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek, 17 sierpnia, przyniósł nam umiarkowane, typowo nadmorskie warunki z temperaturą powietrza oscylującą wokół 19°C i wodą o temperaturze 18°C. Umiarkowany wiatr o prędkości 5 m/s stwarza dobre warunki do spacerów i kąpieli, jednak zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza.

Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Nawet przy braku sinic, nagły wzrost falowania może zmusić ratowników do wywieszenia czerwonej flagi. Dlatego przed wejściem do wody zawsze kierujmy się kolorem flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do poleceń czuwających nad naszym bezpieczeństwem służb. Bezpieczeństwo na wakacjach jest zawsze na pierwszym miejscu!

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