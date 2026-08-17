Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Warunki na zachodniopomorskim wybrzeżu sprzyjają dziś wodnym kąpielom, a na plażowiczów czekają optymalne i przede wszystkim w pełni bezpieczne warunki. Na żadnym z kąpielisk nie obowiązuje zakaz wejścia do wody. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie sytuacji na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Niechorze Centrum : Temperatura powietrza wynosi 19°C , a temperatura wody w morzu to 18°C . Wiatr wieje z prędkością 5 m/s , co przy braku ostrzeżeń sztormowych gwarantuje łagodne i bezpieczne fale. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody w morzu to . Wiatr wieje z prędkością , co przy braku ostrzeżeń sztormowych gwarantuje łagodne i bezpieczne fale. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Niechorze 2 : Oferuje identyczne, bardzo dobre warunki – powietrze ma 19°C , woda 18°C , a wiatr utrzymuje się na poziomie 5 m/s . Brak czerwonej flagi oznacza pełną dostępność dla pływaków.

: Oferuje identyczne, bardzo dobre warunki – powietrze ma , woda , a wiatr utrzymuje się na poziomie . Brak czerwonej flagi oznacza pełną dostępność dla pływaków. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia : Bezpieczna przystań dla szukających relaksu. Parametry są stabilne: temperatura powietrza to 19°C , wody 18°C , przy łagodnym wietrze o prędkości 5 m/s .

: Bezpieczna przystań dla szukających relaksu. Parametry są stabilne: temperatura powietrza to , wody , przy łagodnym wietrze o prędkości . Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia : Doskonałe miejsce na popołudniowy relaks przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C . Prędkość wiatru wynosi 5 m/s , a stan sanitarny wody nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.

: Doskonałe miejsce na popołudniowy relaks przy temperaturze powietrza i wody . Prędkość wiatru wynosi , a stan sanitarny wody nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Niechorze plaża zachodnia 2: Ostatnie z monitorowanych miejsc również zaprasza do aktywnego wypoczynku. Przy temperaturze otoczenia 19°C oraz wody 18°C, wiatr o sile 5 m/s tworzy przyjemne warunki do rekreacji.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących orzeźwiającą kąpiel w Bałtyku są to doskonałe wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Niechorzu nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno oficjalne oceny jakości wody, jak i bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i wolna od niebezpiecznych dla zdrowia toksyn. Pozwala to na całkowicie beztroskie i bezpieczne korzystanie z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Niechorzu sprzyjają spacerom oraz umiarkowanemu plażowaniu – temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 5 m/s z kierunków zachodnich może lokalnie przynosić przelotne opady deszczu, a nawet burze, morze pozostaje spokojne. Kluczową zasadą udanego wypoczynku nad wodą jest jednak stała czujność. Przed wejściem do morza zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do komunikatów i poleceń ratowników WOPR.

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