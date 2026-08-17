Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte

Wszystkie trzy monitorowane plaże w Mrzeżynie zostały dziś objęte zakazem kąpieli. Przyczyną wywieszenia czerwonych flag na każdym z kąpielisk są niezwykle niebezpieczne zjawiska hydrologiczne, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pływaków. Bałtyk odznacza się dziś wyjątkowo zdradzieckim charakterem.

Kąpieliska zamknięte z powodu wysokiej fali i silnych prądów wstecznych:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – czerwona flaga uniemożliwia bezpieczne korzystanie z wody, mimo że wiatr na brzegu osłabł do 4 m/s.

– czerwona flaga uniemożliwia bezpieczne korzystanie z wody, mimo że wiatr na brzegu osłabł do 4 m/s. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – również tutaj ratownicy kategorycznie zabraniają wchodzenia do Bałtyku z uwagi na niebezpieczny żywioł.

– również tutaj ratownicy kategorycznie zabraniają wchodzenia do Bałtyku z uwagi na niebezpieczny żywioł. Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – zachodnia część plaży także pozostaje zamknięta; warunki są tu identyczne jak po wschodniej stronie rzeki Regi.

Silne prądy wsteczne, zwłaszcza w połączeniu z wysoką falą, to jedno z największych zagrożeń nad Bałtykiem. Potrafią one w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków, dlatego zakaz ma dziś charakter bezwzględny.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób, które obawiają się zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Woda na plażach Wschód 1, Wschód 2 oraz Zachód pozostaje czysta, co potwierdzają oficjalne oceny przydatności wody do kąpieli. Gdy tylko warunki falowe się uspokoją, woda będzie w pełni gotowa na bezpieczne przyjęcie wczasowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mrzeżynie sprzyja raczej spacerom i zbieraniu muszli niż kąpielom. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wiejący z prędkością 4 m/s na brzegu może wydawać się łagodny, jednak uderzające o brzeg fale są pokłosiem silniejszego wiatru wiejącego na otwartym morzu, gdzie porywy osiągały nawet 5 do 6 stopni w skali Beauforta.

Złota zasada plażowicza: Pamiętajmy, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze respektuj decyzje ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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