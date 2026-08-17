Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-17 12:15

W poniedziałek, 17 sierpnia, nadmorskie Mrzeżyno zmaga się ze skutkami niespokojnego Bałtyku, który po ostatnich porywach wiatru i fali wciąż mocno faluje. Na wszystkich trzech lokalnych kąpieliskach wywieszono dziś czerwone flagi, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Choć pogoda zachęca do odpoczynku, dynamiczne warunki na morzu uniemożliwiają bezpieczną rekreację.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Mrzeżynie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte

Wszystkie trzy monitorowane plaże w Mrzeżynie zostały dziś objęte zakazem kąpieli. Przyczyną wywieszenia czerwonych flag na każdym z kąpielisk są niezwykle niebezpieczne zjawiska hydrologiczne, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pływaków. Bałtyk odznacza się dziś wyjątkowo zdradzieckim charakterem.

Kąpieliska zamknięte z powodu wysokiej fali i silnych prądów wstecznych:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – czerwona flaga uniemożliwia bezpieczne korzystanie z wody, mimo że wiatr na brzegu osłabł do 4 m/s.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – również tutaj ratownicy kategorycznie zabraniają wchodzenia do Bałtyku z uwagi na niebezpieczny żywioł.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – zachodnia część plaży także pozostaje zamknięta; warunki są tu identyczne jak po wschodniej stronie rzeki Regi.

Silne prądy wsteczne, zwłaszcza w połączeniu z wysoką falą, to jedno z największych zagrożeń nad Bałtykiem. Potrafią one w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków, dlatego zakaz ma dziś charakter bezwzględny.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób, które obawiają się zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Woda na plażach Wschód 1, Wschód 2 oraz Zachód pozostaje czysta, co potwierdzają oficjalne oceny przydatności wody do kąpieli. Gdy tylko warunki falowe się uspokoją, woda będzie w pełni gotowa na bezpieczne przyjęcie wczasowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mrzeżynie sprzyja raczej spacerom i zbieraniu muszli niż kąpielom. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wiejący z prędkością 4 m/s na brzegu może wydawać się łagodny, jednak uderzające o brzeg fale są pokłosiem silniejszego wiatru wiejącego na otwartym morzu, gdzie porywy osiągały nawet 5 do 6 stopni w skali Beauforta.

Złota zasada plażowicza: Pamiętajmy, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze respektuj decyzje ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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