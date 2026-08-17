Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-17 12:10

W poniedziałek, 17 sierpnia, nad polskie wybrzeże napłynęło wyraźne ochłodzenie, a morskie prognozy meteorologiczne zapowiadają wzrost zachodniego wiatru w porywach nawet do 6 stopni w skali Beauforta. W efekcie na wszystkich plażach w Chłopach ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag. Choć jakość wody nie budzi zastrzeżeń, dynamicznie zmieniające się warunki na Bałtyku uniemożliwiają dziś bezpieczną kąpiel.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem w Chłopach. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Mimo chęci schłodzenia się w morzu, dziś musimy zrezygnować z kąpieli. Wszystkie monitorowane kąpieliska w miejscowości Chłopy zostały dziś zamknięte przez ratowników ze względu na skrajnie niebezpieczne warunki panujące w strefie przybrzeżnej.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk:

  • Chłopy 208B – kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody również 17°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Powodem wprowadzenia zakazu kąpieli (czerwona flaga) są: silny wiatr, wysoka fala oraz niebezpieczne prądy wsteczne. Badania z 31 lipca wykazały, że woda jest przydatna do kąpieli, jednak ze względów bezpieczeństwa fizycznego wejście do morza jest zabronione.
  • Chłopy 214 – kąpielisko zamknięte. Warunki są identyczne: temperatura powietrza i wody to 17°C, a prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Czerwoną flagę wywieszono ze względu na silny wiatr, wysoką falę i prądy wsteczne. Choć oficjalna ocena czystości wody z końca lipca potwierdza jej przydatność do kąpieli, dzisiejsze żywioły uniemożliwiają bezpieczną rekreację.

Ratownicy apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazów. Prądy wsteczne i wysokie fale stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla najbardziej doświadczonych pływaków.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się, że powodem zamknięcia plaż mogą być uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia zakwity sinic. Mamy jednak dobre wieści – na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że woda pod względem biologicznym i chemicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z morskich kąpieli są dziś wyłącznie groźne warunki hydrometeorologiczne, takie jak silne fale i prądy wsteczne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach upływa pod znakiem rześkiej i wietrznej aury. Choć lokalne termometry wskazują 17°C, to porywisty wiatr z kierunków zachodnich potęguje uczucie chłodu. Przebywanie nad wodą wymaga dziś dużej ostrożności. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz, który bezpośrednio ratuje ludzkie życie.

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