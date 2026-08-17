Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają drugą połowę sierpnia nad zachodnim wybrzeżem, mamy doskonałe wiadomości. Choć poniedziałkowy poranek przyniósł sporo chmur, a po południu synoptycy przewidują krótkotrwały, przelotny deszcz, warunki nad samym morzem są bardzo stabilne. Wiatr jest dziś wyjątkowo łagodny, wieje z prędkością zaledwie 3 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal i idealne warunki do rekreacji wodnej. Co najważniejsze, na każdym z czterech świnoujskich kąpielisk woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Świnoujściu na dzień 17 sierpnia:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: To jedno z najpopularniejszych miejsc na wyspie kusi dziś wodą o temperaturze 19°C, która idealnie współgra z temperaturą powietrza wynoszącą również 19°C. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s sprzyja spokojnemu plażowaniu. Oficjalne badania potwierdzające doskonałą jakość wody przeprowadzono tu 13 sierpnia.

To jedno z najpopularniejszych miejsc na wyspie kusi dziś wodą o temperaturze 19°C, która idealnie współgra z temperaturą powietrza wynoszącą również 19°C. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s sprzyja spokojnemu plażowaniu. Oficjalne badania potwierdzające doskonałą jakość wody przeprowadzono tu 13 sierpnia. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Podobnie jak na sąsiednich plażach, termometry w wodzie i na brzegu wskazują równe 19°C. Przy wietrze rzędu 3 m/s można liczyć na brak silnych prądów wstecznych. Woda jest w pełni bezpieczna, a ostatnia ocena czystości pochodzi z 5 sierpnia.

Podobnie jak na sąsiednich plażach, termometry w wodzie i na brzegu wskazują równe 19°C. Przy wietrze rzędu 3 m/s można liczyć na brak silnych prądów wstecznych. Woda jest w pełni bezpieczna, a ostatnia ocena czystości pochodzi z 5 sierpnia. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Bezpieczna strefa kąpielowa, na której panują identyczne, stabilne warunki termiczne (19°C powietrze, 19°C woda) oraz lekka bryza (3 m/s). Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.

Bezpieczna strefa kąpielowa, na której panują identyczne, stabilne warunki termiczne (19°C powietrze, 19°C woda) oraz lekka bryza (3 m/s). Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kameralna alternatywa na prawobrzeżu również zaprasza do bezpiecznej zabawy w wodzie o temperaturze 19°C. Przy wietrze 3 m/s woda jest tu wyjątkowo spokojna, a jej wysokie parametry sanitarne zostały potwierdzone podczas oceny z 13 sierpnia.

Warto pamiętać, że wszystkie wymienione plaże są strzeżone przez wykwalifikowanych ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo w wyznaczonych godzinach pracy kąpielisk.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Częste obawy letnich wczasowiczów nad Bałtykiem dotyczą nagłego pojawienia się toksycznych zakwitów bakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że woda jest w pełni przejrzysta, wolna od toksyn i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Zachodnia część polskiego wybrzeża cieszy się obecnie świetną jakością wody, a najnowsze raporty sanitarne nie wskazują na żadne zagrożenie mikrobiologiczne w tym rejonie. Można więc bez obaw korzystać z kąpieli morskich, pamiętając jednak o bieżącym obserwowaniu komunikatów wywieszanych na stanowiskach ratowniczych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Świnoujściu przynosi umiarkowaną temperaturę rzędu 19°C zarówno w powietrzu, jak i w wodzie, przy łagodnym wietrze ułatwiającym rekreację. Choć po południu słońce może skryć się za chmurami i przynieść przelotny deszcz, warunki do spędzania czasu na plaży wciąż pozostają korzystne. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdźmy kolor flagi na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpielisku. Ich obecność i czujność to najlepsza gwarancja udanego, wolnego od zmartwień wypoczynku nad polskim morzem.

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