Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-17 12:07

Połowa sierpnia przynosi spokojną, choć umiarkowanie ciepłą aurę nad Bałtykiem, bez gwałtownych zjawisk pogodowych czy ostrzeżeń sztormowych. Na plażowiczów w Grzybowie 17 sierpnia czeka przyjemny dzień z temperaturą powietrza i wody na poziomie 19°C. Warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi, a lokalne kąpielisko jest w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Grzybowie. O warunkach nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop w okolicach Kołobrzegu, są to doskonałe informacje. Sytuacja na plaży w Grzybowie jest dziś znakomita, a sprzyjający, umiarkowany wiatr sprawia, że nadmorski wypoczynek to czysta przyjemność. Brak gwałtownych porywów wiatru i stabilna sytuacja hydrologiczna na Bałtyku oznaczają bezpieczne warunki do rekreacji.

Na monitorowanym obszarze funkcjonuje jedno główne kąpielisko, które w pełni zaprasza miłośników morskich kąpieli:

  • Kąpielisko GrzybowoOTWARTE. Na plaży nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 19°C, co zapewnia komfortowe warunki. Prędkość wiatru to łagodne 4 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 6 sierpnia 2026 roku potwierdziła, że woda jest przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano właśnie na dziś, czyli 17 sierpnia.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów są to świetne wieści – na kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w połowie sierpnia satelity programu Copernicus zaobserwowały ogromne smugi sinic dryfujące u wybrzeży Niemiec, polskie plaże, w tym Grzybowo, pozostają całkowicie bezpieczne i wolne od tego problemu. Woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Grzybowie oferuje stabilne 19°C w powietrzu i wodzie, przy łagodnym wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s. Choć aura jest nieco chłodniejsza niż w upalne dni na początku miesiąca, wciąż gwarantuje doskonałe warunki do spacerów i umiarkowanego plażowania. Należy jednak pamiętać, że sytuacja nad morzem bywa zmienna. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Tylko odpowiedzialne zachowanie gwarantuje bezpieczny i udany urlop nad polskim morzem.

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