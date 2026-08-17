Książulo wziął na cel kolejny hotel w Pobierowie. Problemem znowu klimatyzacja

Książulo znów wziął pod lupę Pobierowo

Wcześniejsza wizyta Książula w hotelu Gołębiewski wzbudziła spore kontrowersje w sieci. Twórca wytykał wówczas obiektowi braki, w tym niedziałającą klimatyzację, a sam materiał poniósł się szerokim echem. Obecnie youtuber postanowił zrecenzować kolejny duży ośrodek w Pobierowie – Linea Mare. Choć miejsce to jest mniejsze od Gołębiewskiego, to również reklamuje się jako obiekt wyższej klasy. Ekipa Książula za dwa noclegi dla trzech osób, wliczając w to śniadania i obiadokolacje, wydała łącznie 3,6 tys. zł.

Doba za 1,8 tys. zł, a klimatyzacji brak

Już sam pokój dostarczył youtuberowi pierwszych wrażeń. Książulo zdecydował się na trzyosobowy Family Room, którego koszt wraz z wyżywieniem wynosił około 1,8 tys. zł za dobę. Wnętrze zyskało przychylną opinię – było zadbane, przestronne i wyposażone w komfortowe łóżka. Problemem okazał się jednak brak klimatyzacji, zamiast której udostępniono dwa wentylatory.

Wyszło na jaw, że wybrany pokój znajdował się w tej części obiektu, która nie posiadała pięciogwiazdkowej kategoryzacji. Linea Mare dzieli bowiem swoje pokoje na te o wyższym standardzie oraz te nieskategoryzowane. Choć przy rezerwacji widniała informacja o braku klimatyzacji, twórca stwierdził, że taki podział nie był wystarczająco jasny dla rezerwującego.

Nie ma tragedii. Jest czysto, jest świeżo, tylko dziwne z tą klimą. Szczególnie że ten hotel ma pięć gwiazdek i płacisz 1,8 tys. zł za noc - mówił youtuber. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Budka Stańczyka w Sławnie po wizycie Książula

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Książulo w Pobierowie

Twórca zwrócił również uwagę na kwestię sprzątania. W sekcji bez kategoryzacji pokoje są sprzątane jedynie co trzeci dzień. Youtuber poddał też ocenie hotelowe posiłki, jednak nie wszystko spełniło jego oczekiwania.

Według Książula na śniadaniu zabrakło elementów typowych dla luksusowych ośrodków. Nie uświadczył on stanowiska live cooking, ani możliwości zamówienia świeżo przyrządzanych jajek. Zamiast tego zaserwowano głównie jajecznicę z bemaru.

Linea Mare vs Gołębiewski w oczach youtubera

Kluczowy wniosek padł w finale materiału, gdzie Książulo porównał Linea Mare z wcześniej sprawdzanym Hotelem Gołębiewski. Choć w przeszłości mocno skrytykował ten drugi obiekt, to jednak w ostatecznym zestawieniu uznał, że Gołębiewski oferuje wyższy standard.

Mimo że nasz odcinek z Gołębiewskiego raczej nie był pochlebny, wszystko przez to, że nie działała klimatyzacja w dniu, w którym były rekordowe upały, to tak na chłodno, szczerze mówiąc, Gołębiewski miażdży - mówił youtuber na swoim filmie.

Książulo nie wydał jednak skrajnie złej oceny Linea Mare. Podsumował wizytę jako poprawną, choć zdecydowanie brakowało mu w niej czegoś wyjątkowego.