Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Zgodnie z oficjalnymi prognozami morskimi IMGW, nad Bałtykiem zalega obecnie układ niskiego ciśnienia. Wywołuje on sztormową aurę na pełnym morzu – prognozowany stan morza to 4, a wiatr w porywach dochodzi do 7 stopni w skali Beauforta. Chociaż bezpośrednio przy brzegu lokalny wiatr wydaje się łagodny i wynosi zaledwie 3 m/s, to potężna siła żywiołu z głębi morza dociera na plaże w postaci niebezpiecznych fal. Z tego powodu na obu kąpieliskach w Chłopach wprowadzono dziś bezwzględny zakaz kąpieli.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o zamkniętych plażach:

Chłopy 208B: Kąpielisko jest zamknięte (czerwona flaga) . Powodem jest fala o wysokości przekraczającej 70 cm z widocznymi, pienistymi białymi grzywami. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma rześkie 17°C.

Kąpielisko jest . Powodem jest fala o wysokości przekraczającej 70 cm z widocznymi, pienistymi białymi grzywami. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma rześkie 17°C. Chłopy 214: Kąpielisko jest zamknięte (czerwona flaga). Ratownicy podjęli tę decyzję z uwagi na wysokie fale (powyżej 70 cm) i niebezpieczne, spienione grzywy na horyzoncie. Warunki termiczne są tu identyczne: temperatura powietrza to 19°C, a temperatura wody wynosi 17°C.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwego zakwitu glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i pod względem biologicznym całkowicie bezpieczna. Jedyną barierą uniemożliwiającą dziś bezpieczną kąpiel są wyłącznie warunki fizyczne, czyli wysokie fale wywołane silnym wiatrem na pełnym morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach przynosi umiarkowane, typowo bałtyckie temperatury – termometry na plaży wskazują 19°C, a woda ma 17°C. Mimo zachmurzenia i braku upałów, widok wzburzonego morza z białymi grzywami fal może być niezwykle malowniczy. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: nigdy nie wchodzimy do wody, gdy na stanowisku ratowniczym powiewa czerwona flaga. Nawet jeśli potrafimy świetnie pływać, prądy wsteczne towarzyszące wysokim falom mogą okazać się śmiertelną pułapką. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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