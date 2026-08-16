Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 16.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-16 12:37

Choć niedziela, 16 sierpnia, przynosi do Świnoujścia poprawę pogody i zachęca do wyjścia na plażę temperaturami sięgającymi po południu nawet 22–24 stopni Celsjusza, to miłośnicy pływania będą dziś głęboko rozczarowani. Z powodu niebezpiecznych warunków na morzu, na wszystkich czterech świnoujskich kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi, oznaczające absolutny zakaz wchodzenia do wody. Przyczyną tej sytuacji są wysokie fale wywołane przez układ niskiego ciśnienia zalegający nad Bałtykiem.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Świnoujściu. O zakazie kąpieli z powodu fal przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 16.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu dziś zamknięte

To nie jest wymarzony dzień na kąpiel w morzu. Choć wiatr na brzegu wydaje się łagodny i wynosi zaledwie 3 m/s, to sytuacja na otwartym Bałtyku jest zgoła odmienna. Układ niskiego ciśnienia przemieszczający się nad morzem generuje silniejsze podmuchy wiatru w strefie przybrzeżnej, co bezpośrednio przekłada się na powstawanie niebezpiecznych, wysokich fal przy plażach w Świnoujściu. Ze względów bezpieczeństwa ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich monitorowanych kąpieliskach.

Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych dzisiaj miejsc:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: zamknięte ze względu na fale powyżej 0.7 m. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 19°C.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: zamknięte ze względu na fale powyżej 0.7 m. Zarówno woda, jak i powietrze mają dziś 19°C.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zamknięte ze względu na fale powyżej 0.7 m. Temperatura wody i powietrza to stabilne 19°C.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: zamknięte ze względu na fale powyżej 0.7 m. Warunki termiczne są identyczne – 19°C w powietrzu i w wodzie.

Wysoka fala i silne prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków. Dlatego kategorycznie należy przestrzegać zakazu kąpieli.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów toksycznych bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z morskich kąpieli są dziś wyłącznie warunki fizyczne, czyli wysokie fale na Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura sprzyja raczej spacerom i plażowaniu na sucho niż morskiej rekreacji. Temperatura powietrza w momencie pomiaru wynosiła 19°C (choć w ciągu dnia ma jeszcze wzrosnąć), a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo – 19°C. Pamiętajmy, że pogoda nad morzem bywa kapryśna, a sytuacja na kąpieliskach może ulec zmianie. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz, który ratuje życie.

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