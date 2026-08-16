Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu dziś zamknięte

To nie jest wymarzony dzień na kąpiel w morzu. Choć wiatr na brzegu wydaje się łagodny i wynosi zaledwie 3 m/s, to sytuacja na otwartym Bałtyku jest zgoła odmienna. Układ niskiego ciśnienia przemieszczający się nad morzem generuje silniejsze podmuchy wiatru w strefie przybrzeżnej, co bezpośrednio przekłada się na powstawanie niebezpiecznych, wysokich fal przy plażach w Świnoujściu. Ze względów bezpieczeństwa ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich monitorowanych kąpieliskach.

Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych dzisiaj miejsc:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: zamknięte ze względu na fale powyżej 0.7 m . Temperatura powietrza oraz wody wynosi 19°C.

zamknięte ze względu na . Temperatura powietrza oraz wody wynosi 19°C. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: zamknięte ze względu na fale powyżej 0.7 m . Zarówno woda, jak i powietrze mają dziś 19°C.

zamknięte ze względu na . Zarówno woda, jak i powietrze mają dziś 19°C. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zamknięte ze względu na fale powyżej 0.7 m . Temperatura wody i powietrza to stabilne 19°C.

zamknięte ze względu na . Temperatura wody i powietrza to stabilne 19°C. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: zamknięte ze względu na fale powyżej 0.7 m. Warunki termiczne są identyczne – 19°C w powietrzu i w wodzie.

Wysoka fala i silne prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków. Dlatego kategorycznie należy przestrzegać zakazu kąpieli.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów toksycznych bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z morskich kąpieli są dziś wyłącznie warunki fizyczne, czyli wysokie fale na Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura sprzyja raczej spacerom i plażowaniu na sucho niż morskiej rekreacji. Temperatura powietrza w momencie pomiaru wynosiła 19°C (choć w ciągu dnia ma jeszcze wzrosnąć), a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo – 19°C. Pamiętajmy, że pogoda nad morzem bywa kapryśna, a sytuacja na kąpieliskach może ulec zmianie. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz, który ratuje życie.

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