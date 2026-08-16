Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 16.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-16 12:35

Silny wiatr i wysokie fale sprawiły, że 16 sierpnia wypoczynek nad wodą w Grzybowie wymaga szczególnej ostrożności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na ten dzień ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego oraz całego południowego Bałtyku, przez co porywy wiatru w strefie brzegowej są dziś wyjątkowo uciążliwe. Choć w innych regionach kraju panują ekstremalne upały, nad samym morzem jest znacznie chłodniej, a wzburzony żywioł zmusił ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli w Grzybowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 16.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Z powodu niesprzyjających i niebezpiecznych warunków atmosferycznych, na plaży w Grzybowie wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim turystom przebywającym na wybrzeżu. Silny wiatr zachodni i północno-zachodni generuje wysokie, zdradliwe fale, które uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych miejsc oraz przyczyn wywieszenia czerwonej flagi:

  • Kąpielisko Grzybowo – wywieszono czerwoną flagę. Głównym powodem zamknięcia kąpieliska jest silny wiatr oraz wysoka fala, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia kąpiących się.

Warto podkreślić, że zakaz ten nie ma związku z jakością wody, która według ostatnich badań z 6 sierpnia pozostaje w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe testy czystości wody zaplanowano na 17 sierpnia, jednak dopóki wiatr i fale nie opadną, czerwona flaga pozostanie na swoim miejscu.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów wody. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Jedyną przeszkodą do morskich kąpieli pozostaje dziś wyłącznie niespokojny stan morza i silny wiatr.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki pogodowe w Grzybowie nie zachęcają do kąpieli – temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 19°C. Sytuację mocno komplikuje wiatr wiejący z prędkością aż 13 m/s, który w porywach osiąga jeszcze wyższe wartości, dochodząc lokalnie do 7 stopni w skali Beauforta. Taka aura sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa, a silny wiatr utrudnia nawet spokojne plażowanie.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, prądy wsteczne generowane przez wysokie fale mogą być śmiertelną pułapką. Zawsze bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników i sprawdzaj aktualne oznaczenia na kąpieliskach przed planowaniem wypoczynku na brzegu.

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