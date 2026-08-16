Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Wszystkie strzeżone plaże w Ustroniu Morskim są dziś wyłączone z użytku dla amatorów pływania. Przyczyną tej decyzji jest niebezpieczne falowanie Bałtyku, wywołane przez niż atmosferyczny przemieszczający się nad morzem. Ratownicy musieli wywiesić czerwone flagi, ponieważ wysokość fal przekracza dopuszczalne normy bezpieczeństwa.

Wysokie fale (powyżej 70 cm)

Z powodu fal przekraczających wysokość 70 cm, zamknięte zostały następujące kąpieliska:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm (temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C).

– czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm (temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C). Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm (temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C).

– czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm (temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C). Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm (temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C).

– czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm (temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C). Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm (temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C).

Choć lokalnie mierzona prędkość wiatru na plaży wynosi umiarkowane 5 m/s, to silniejszy wiatr na otwartym morzu, sięgający na Wybrzeżu Środkowym w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta, wygenerował wysoką i groźną falę przybrzeżną. Wchodzenie do wody w takich warunkach grozi porwaniem przez prądy wsteczne i bezpośrednim zagrożeniem życia.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się dobre wieści dla osób obawiających się zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z ostatnią oficjalną oceną czystości wody z dnia 10 sierpnia 2026 roku, woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 18 sierpnia 2026 roku. Choć dzisiaj kąpiel uniemożliwiają fale, to po ich opadnięciu będzie można bezpiecznie wejść do wody bez obaw o toksyczne glony.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podczas gdy w głębi województwa zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia przed upałami, Wybrzeże Środkowe oferuje przyjemne orzeźwienie. Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim przynosi temperaturę powietrza na poziomie 21°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Choć aura sprzyja spacerom i plażowaniu na piasku, silne falowanie zmusza do bezwzględnego pozostania na brzegu. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze należy stosować się do poleceń ratowników i monitorować komunikaty na plaży – bezpieczeństwo własne i bliskich jest najważniejsze.

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