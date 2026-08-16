Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Wszystkie monitorowane kąpieliska w Mielnie zostały dziś objęte całkowitym zakazem wchodzenia do wody. Powodem wywieszenia czerwonych flag jest fala przekraczająca 70 cm, na której pojawiają się charakterystyczne, pieniste białe grzywy. Choć lokalne pomiary przy brzegu wskazują na wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s, to sytuacja na otwartym morzu jest znacznie bardziej dynamiczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego, gdzie wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich osiąga w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta. To właśnie te odległe sztormowe podmuchy generują wysokie fale, które docierając do brzegu, stwarzają śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się.

Oto lista kąpielisk w Mielnie, na których obowiązuje dziś czerwona flaga:

Mielno 218 – kąpielisko zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to 17°C.

– kąpielisko zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to 17°C. Mielno 219 – kąpielisko zamknięte; termometry wskazują 19°C w powietrzu i 17°C w wodzie.

– kąpielisko zamknięte; termometry wskazują 19°C w powietrzu i 17°C w wodzie. Mielno Floryda – kąpielisko zamknięte; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C.

– kąpielisko zamknięte; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C. Mielno Krokus – kąpielisko zamknięte; woda ma 17°C, a powietrze 19°C.

– kąpielisko zamknięte; woda ma 17°C, a powietrze 19°C. Mielno Morska – kąpielisko zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 17°C.

– kąpielisko zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 17°C. Mielno Pionierów – kąpielisko zamknięte; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się toksycznych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Woda pod kątem biologicznym pozostaje w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdzają ostatnie oficjalne kontrole sanitarne. Jedyną i wyłączną przeszkodą w bezpiecznym korzystaniu z morza są dziś wysokie fale i silne prądy wsteczne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura w Mielnie sprzyja raczej spacerom niż kąpielom słonecznym i morskim. Temperatura powietrza oscyluje wokół 19°C, a woda w Bałtyku ma 17°C, co wiąże się z gwałtownym napływem chłodniejszego powietrza nad całe Pomorze po okresie silnych upałów. Wiatr przy plaży wieje z prędkością 3 m/s, jednak sytuacja na otwartym morzu pozostaje niebezpieczna przez silne porywy wiatru i sztormową aurę.

Złota zasada każdego plażowicza na dziś brzmi: czerwona flaga to bezwzględny i kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, prądy wsteczne generowane przez fale powyżej 70 cm potrafią wciągnąć pod wodę w kilka sekund. Słuchaj poleceń ratowników i spędź ten dzień bezpiecznie na brzegu, na przykład podziwiając potęgę morskiego żywiołu.

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