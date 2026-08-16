Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Obecnie zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży w tym popularnym kurorcie są w pełni dostępne dla turystów. Doskonałe warunki atmosferyczne sprawiają, że woda zachęca do kąpieli, a brak jakichkolwiek zagrożeń ze strony natury pozwala na bezpieczną, rodzinną rekreację.

Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo): Status: OTWARTE (brak czerwonej flagi) Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Stan wody: Przydatna do kąpieli (ocena z dnia 11 sierpnia 2026 r., kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia 2026 r.)

(obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo): Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo): Status: OTWARTE (brak czerwonej flagi) Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Stan wody: Przydatna do kąpieli (ocena z dnia 11 sierpnia 2026 r., kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia 2026 r.)

(obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo):

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Co więcej, oficjalne komunikaty potwierdzają, że cały otwarty Bałtyk jest w tym momencie całkowicie wolny od tych uciążliwych mikroorganizmów. Woda w Międzyzdrojach jest przejrzysta, czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co pozwala bez przeszkód cieszyć się urokami letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki w Międzyzdrojach są wprost wymarzone do plażowania: temperatura powietrza wynosi 26°C, woda ma przyjemne 20°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 1 m/s) gwarantuje spokojną taflę morza. Choć obecna pogoda zachęca do beztroski, jako zaufany przewodnik przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzajcie kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosujcie się do ich poleceń. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się dynamicznie, dlatego Wasze bezpieczeństwo powinno zawsze stać na pierwszym miejscu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie