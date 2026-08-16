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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają
Obecnie zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży w tym popularnym kurorcie są w pełni dostępne dla turystów. Doskonałe warunki atmosferyczne sprawiają, że woda zachęca do kąpieli, a brak jakichkolwiek zagrożeń ze strony natury pozwala na bezpieczną, rodzinną rekreację.
Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych kąpieliskach:
- Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo):
- Status: OTWARTE (brak czerwonej flagi)
- Temperatura powietrza: 26°C
- Temperatura wody: 20°C
- Prędkość wiatru: 1 m/s
- Stan wody: Przydatna do kąpieli (ocena z dnia 11 sierpnia 2026 r., kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia 2026 r.)
- Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo):
- Status: OTWARTE (brak czerwonej flagi)
- Temperatura powietrza: 26°C
- Temperatura wody: 20°C
- Prędkość wiatru: 1 m/s
- Stan wody: Przydatna do kąpieli (ocena z dnia 11 sierpnia 2026 r., kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia 2026 r.)
Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Co więcej, oficjalne komunikaty potwierdzają, że cały otwarty Bałtyk jest w tym momencie całkowicie wolny od tych uciążliwych mikroorganizmów. Woda w Międzyzdrojach jest przejrzysta, czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co pozwala bez przeszkód cieszyć się urokami letniego wypoczynku.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Warunki w Międzyzdrojach są wprost wymarzone do plażowania: temperatura powietrza wynosi 26°C, woda ma przyjemne 20°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 1 m/s) gwarantuje spokojną taflę morza. Choć obecna pogoda zachęca do beztroski, jako zaufany przewodnik przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzajcie kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosujcie się do ich poleceń. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się dynamicznie, dlatego Wasze bezpieczeństwo powinno zawsze stać na pierwszym miejscu.