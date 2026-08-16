Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Planując dzisiejszy relaks nad morzem, musimy przygotować się na to, że wejście do wody będzie niemożliwe. Na każdym z czterech oficjalnych kąpielisk w Sarbinowie powiewa dziś czerwona flaga. Przyczyną tej decyzji są trudne warunki hydrologiczne bezpośrednio przy brzegu.

Poniższe kąpieliska zostały zamknięte z jednego, kluczowego powodu – na Bałtyku występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami:

Sarbinowo 2 – czerwona flaga uniemożliwia kąpiel mimo sprzyjającej temperatury powietrza.

– czerwona flaga uniemożliwia kąpiel mimo sprzyjającej temperatury powietrza. Sarbinowo 211 – na tym odcinku plaży ratownicy również kategorycznie zabraniają wchodzenia do wody.

– na tym odcinku plaży ratownicy również kategorycznie zabraniają wchodzenia do wody. Sarbinowo 212 – wysokie fale i silne prądy wsteczne stwarzają tu zbyt duże niebezpieczeństwo.

– wysokie fale i silne prądy wsteczne stwarzają tu zbyt duże niebezpieczeństwo. Sarbinowo 213B – ostatnie z monitorowanych kąpielisk także pozostaje dziś niedostępne dla kąpiących się.

Sytuacja ta jest bezpośrednio powiązana z ostrzeżeniami IMGW, według których stan morza w strefie przybrzeżnej osiąga dziś nawet 4 stopnie w skali Beauforta, co generuje wysokie i niezwykle niebezpieczne fale przy samym brzegu.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu groźnych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że jest ona pod kątem biologicznym w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie wysokie fale i silny wiatr, nic nie stałoby na przeszkodzie, aby bezpiecznie korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż dzisiejszy dzień nie sprzyja kąpielom, aura wciąż zachęca do spacerów wzdłuż brzegu. Oto podsumowanie najważniejszych parametrów pogodowych w Sarbinowie:

Temperatura powietrza: 19°C – idealna na spacer lub relaks na piasku w osłoniętym od wiatru miejscu.

19°C – idealna na spacer lub relaks na piasku w osłoniętym od wiatru miejscu. Temperatura wody: 17°C – Bałtyk zachowuje orzeźwiającą temperaturę, typową dla tej części sezonu.

17°C – Bałtyk zachowuje orzeźwiającą temperaturę, typową dla tej części sezonu. Prędkość wiatru: 3 m/s przy samym brzegu, choć w porywach na otwartym morzu jest znacznie silniejszy, co potęguje wysokie falowanie.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga to nie sugestia, ale kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych!

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