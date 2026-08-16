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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte
Planując dzisiejszy relaks nad morzem, musimy przygotować się na to, że wejście do wody będzie niemożliwe. Na każdym z czterech oficjalnych kąpielisk w Sarbinowie powiewa dziś czerwona flaga. Przyczyną tej decyzji są trudne warunki hydrologiczne bezpośrednio przy brzegu.
Poniższe kąpieliska zostały zamknięte z jednego, kluczowego powodu – na Bałtyku występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami:
- Sarbinowo 2 – czerwona flaga uniemożliwia kąpiel mimo sprzyjającej temperatury powietrza.
- Sarbinowo 211 – na tym odcinku plaży ratownicy również kategorycznie zabraniają wchodzenia do wody.
- Sarbinowo 212 – wysokie fale i silne prądy wsteczne stwarzają tu zbyt duże niebezpieczeństwo.
- Sarbinowo 213B – ostatnie z monitorowanych kąpielisk także pozostaje dziś niedostępne dla kąpiących się.
Sytuacja ta jest bezpośrednio powiązana z ostrzeżeniami IMGW, według których stan morza w strefie przybrzeżnej osiąga dziś nawet 4 stopnie w skali Beauforta, co generuje wysokie i niezwykle niebezpieczne fale przy samym brzegu.
Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację
Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu groźnych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że jest ona pod kątem biologicznym w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie wysokie fale i silny wiatr, nic nie stałoby na przeszkodzie, aby bezpiecznie korzystać z morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Chociaż dzisiejszy dzień nie sprzyja kąpielom, aura wciąż zachęca do spacerów wzdłuż brzegu. Oto podsumowanie najważniejszych parametrów pogodowych w Sarbinowie:
- Temperatura powietrza: 19°C – idealna na spacer lub relaks na piasku w osłoniętym od wiatru miejscu.
- Temperatura wody: 17°C – Bałtyk zachowuje orzeźwiającą temperaturę, typową dla tej części sezonu.
- Prędkość wiatru: 3 m/s przy samym brzegu, choć w porywach na otwartym morzu jest znacznie silniejszy, co potęguje wysokie falowanie.
Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga to nie sugestia, ale kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych!