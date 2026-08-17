Pożegnanie wakacji w hotelu Gołębiewski Pobierowo. 50% taniej!

Promocja w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Aż 50% taniej

Wakacje powoli dobiegają końca, ale to nie oznacza, że trzeba rezygnować z rodzinnego wyjazdu nad morze. Hotel Gołębiewski Pobierowo przygotował ofertę skierowaną do rodzin z dziećmi. W ostatnim tygodniu sierpnia najmłodsi mogą skorzystać z pobytu za połowę ceny w ramach akcji "POŻEGNANIE WAKACJI - DZIECI ZA POŁOWĘ CENY".

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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W cenie śniadanie i drugi posiłek

W ramach pobytu goście otrzymują śniadanie oraz drugi wybrany posiłek. W trakcie rezerwacji istnieje także możliwość dodania trzeciego posiłku. W przypadku oferty bezzwrotnej i wpłacenia 90% zadatku za pobyt od 24 do 26 sierpnia 2026 r. trzeba zapłacić 3 387,52 zł za 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. Co ważne, oferta promocyjna dotyczy dzieci w wieku od 4 do 14 lat i jest aktywna od 23 do 31 sierpnia.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie kusi rodziny

Obiekt w Pobierowie jest jednym z największych i najbardziej charakterystycznych hoteli nad Bałtykiem. Od początku budził ogromne zainteresowanie ze względu na swoją skalę oraz rozbudowaną ofertę skierowaną przede wszystkim do rodzin.

Na miejscu na gości czeka mnóstwo udogodnień i atrakcji, w tym np. baseny zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, aquapark, tężnie solankowe, sala zabaw dla dzieci, kilka restauracji oraz oczywiście ociekający niemal na każdym kroku luksus.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Ile kosztuje pobyt w hotelu Gołębiewski Pobierowo na koniec wakacji?

Osoby, które chcą spędzić np. ostatni weekend sierpnia w Pobierowie w luksusowym hotelu Gołębiewski muszą liczyć się z dość sporym wydatkiem. W przypadku dwóch osób dorosłych koszt noclegu weekendowego oscyluje w kwocie od 3 117,36 zł do 3 352 zł.