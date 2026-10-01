Za parę dni rozlegną się wybuchy. Jest komunikat wojska, podano miejsce

Będą detonować miny w Świnoujściu. Wojsko wyznaczyło strefy bezpieczeństwa

W kolejny poniedziałek w rejonie Świnoujścia rozlegną się wybuchy, ale nie ma się czym martwić. 5 października zacznie się usuwanie pięciu brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Niewybuchy znaleziono podczas prac przy budowie falochronu portu w Świnoujściu. Operacja potrwa do 8 października. W tym czasie będą obowiązywały ograniczenia na wodzie i plażach.

O szczegółach operacji poinformowała 8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Łączna masa znalezionych niewybuchów to prawie 3,5 tony. Działania mają rozpocząć się w poniedziałek o godz. 8 i potrwają do czwartku.

Będzie obowiązywał bezwzględny zakaz wchodzenia do wody i uprawiania sportów wodnych

Miny będą neutralizowane przez nurków minerów z 12. Dywizjonu Trałowców. Wojsko będzie je wypalać i detonować pod wodą. W operacji weźmie udział kilkudziesięciu marynarzy.

Na czas działań wyznaczone zostaną strefy bezpieczeństwa. Ograniczenia obejmą odcinek wybrzeża od niemieckiego Ahlbecku przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Plaże pozostaną otwarte dla spacerowiczów, ale będzie obowiązywał bezwzględny zakaz wchodzenia do wody i uprawiania sportów wodnych.

Strefa bezpieczeństwa na morzu ma sięgać do 8,8 km od brzegu. Dodatkowo w promieniu 821 metrów od miejsca neutralizacji ograniczony zostanie ruch statków. Zakazane będą też prace podwodne i nurkowe w świnoujskim porcie.

Znalezione obiekty to brytyjskie miny lotnicze typu Mark IV, V i VI. Mają około 3 metrów długości i przypominają torpedy. Każda zawiera od 350 do 550 kg materiału wybuchowego. Łączny ekwiwalent TNT pięciu min to około 2,5 tony.

Niewybuchy znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od Terminala LNG w Świnoujściu. Miny tego typu były podczas II wojny światowej zrzucane z samolotów, aby blokować wejście do portu.

W zabezpieczeniu operacji wezmą udział także policja, Straż Graniczna, straż pożarna, żołnierze WOT i straż miejska. Mieszkańcy oraz turyści przebywający w rejonie działań mają otrzymać alerty RCB.

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