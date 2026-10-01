Studenci rozpoczęli nowy rok akademicki w rytmie samby. "Spacerek na uniwerek" przeszedł ulicami miasta już po raz piąty

Akademicka tradycja Szczecina

Punktualnie w południe uczestnicy wydarzenia zgromadzili się na Placu Adamowicza. Następnie kolorowy korowód, wyposażony w flagi i transparenty poszczególnych uczelni, ruszył w kierunku Parku Kasprowicza. Tam, w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026/2027.

W przemarszu uczestniczyli rektorzy, nauczyciele akademiccy oraz studenci szczecińskich szkół wyższych. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Politechniki Morskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz innych uczelni działających w stolicy Pomorza Zachodniego.

Tłumy uczestników

Tegoroczny „Spacerek na uniwerek” zgromadził kilka tysięcy osób. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli rozpoczęcia roku akademickiego w Szczecinie.

Ideą wspólnego przemarszu jest nie tylko integracja środowiska akademickiego, ale także podkreślenie znaczenia Szczecina jako ważnego ośrodka naukowego i akademickiego. Wydarzenie pokazuje również współpracę między uczelniami, które tego dnia wspólnie inaugurują nowy rok nauki.

Gorące rytmy samby

Przemarszowi towarzyszyły także gorące rytmy brazylijskiej samby. O muzyczną oprawę wydarzenia zadbał szczeciński zespół Bloco Pomerania, którego energetyczne występy nadawały korowodowi wyjątkowy, karnawałowy charakter. Dźwięki bębnów i instrumentów perkusyjnych przyciągały uwagę przechodniów, a uczestnicy „Spacerku na uniwerek” mogli poczuć atmosferę prawdziwego ulicznego święta.

Prapremiera hymnu szczecińskich studentów

Tegoroczna inauguracja miała dodatkowo wyjątkowy charakter artystyczny. Podczas uroczystości w Teatrze Letnim odbyła się prapremiera Hymnu Szczecińskich Studentów „Ku gwiazdom”.

Utwór został skomponowany specjalnie na tę okazję przez Piotra Gryskę, wykładowcę Akademii Sztuki w Szczecinie. Premiera hymnu była jednym z najważniejszych punktów programu i nadała wydarzeniu szczególnie uroczysty wymiar.

Piąta edycja „Spacerku na uniwerek” potwierdziła, że wspólne rozpoczęcie roku akademickiego stało się już szczecińską tradycją, która skutecznie łączy studentów i pracowników różnych uczelni oraz promuje akademicki charakter miasta.

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