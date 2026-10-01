Pogoda w Szczecinie: 2-4 października

Mieszkańcy Szczecina w najbliższy weekend, od 2 do 4 października, powinni przygotować się na dominację chmur. Niebo nad miastem będzie w większości zasnute, co jednak nie przełoży się na intensywne opady. Prognozy wskazują na stabilną, jesienną aurę, w której kluczową rolę odegrają niewielkie różnice w temperaturze i brak deszczu w jeden konkretny dzień.

Piątek z najwyższą temperaturą weekendu

Weekend rozpocznie się najcieplejszym dniem. W piątek termometry w Szczecinie wskażą maksymalnie około 21 stopni Celsjusza, co stworzy całkiem przyjemne warunki mimo dużego zachmurzenia. Noc będzie łagodniejsza niż kolejne, z temperaturą minimalną na poziomie około 14°C. Tego dnia mogą pojawić się symboliczne opady deszczu, jednak będą one bardzo niewielkie. Wiatr powieje z prędkością około 2 m/s, nie wpływając znacząco na odczucie chłodu.

Sobota: chłodniej, ale całkowicie bez deszczu

Sobota będzie dniem, który wyróżni się na tle całego weekendu. Chociaż chmury wciąż będą dominować na niebie, prognozy nie przewidują ani jednej kropli deszczu. To właśnie ten dzień przyniesie chwilę wytchnienia od opadów. Będzie jednak odczuwalnie chłodniej niż w piątek – temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 18 stopni. Noc z soboty na niedzielę przyniesie spadek temperatury do około 11°C. Dodatkowo wiatr osłabnie i będzie niemal nieodczuwalny, jego prędkość wyniesie poniżej 1 m/s.

Niedziela z powrotem lekkich opadów

Ostatni dzień weekendu w Szczecinie przyniesie pogodę bardzo zbliżoną do piątkowej. Duże zachmurzenie utrzyma się przez cały dzień, a termometry pokażą maksymalnie około 19 stopni Celsjusza. Noc będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 10°C. Podobnie jak w piątek, mogą wystąpić przelotne, bardzo słabe opady deszczu. Wiatr ponownie nabierze na sile i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Pochmurny weekend w Szczecinie. Co robić?

Aura w najbliższych dniach nie pokrzyżuje planów związanych z aktywnością na świeżym powietrzu, o ile nie liczymy na słońce. Sobota, jako dzień całkowicie bezdeszczowy, wydaje się najlepszym momentem na dłuższy spacer po mieście czy wycieczkę do jednego z parków. Cieplejsze ubranie przyda się szczególnie wieczorami, gdy temperatura będzie wyraźnie niższa. Stabilna, choć pochmurna pogoda, może sprzyjać spokojnemu zwiedzaniu czy relaksowi na zewnątrz, bez tłumów typowych dla słonecznych dni.

Dane pogodowe: OpenWeather