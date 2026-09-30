Niemcy znów opóźniają modernizację linii do Szczecina. Pociągi pojadą później, niż zapowiadano

Miało być w 2025 roku. Potem w 2027. Teraz mówi się o 2028

Modernizacja linii kolejowej między Angermünde a granicą z Polską jest częścią projektu przebudowy tzw. Kolei Szczecińskiej, czyli połączenia Berlin - Szczecin. Inwestycja obejmuje niemal 49-kilometrowy odcinek po stronie niemieckiej. Powstaje drugi tor, trwa elektryfikacja całej trasy, przebudowywane są stacje, a linia zostanie przystosowana do prędkości do 160 km/h.

Prace budowlane rozpoczęły się pod koniec 2021 roku. Deutsche Bahn przypomina, że roboty na pierwszym odcinku między Angermünde i Passow ruszyły w listopadzie 2021 roku po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

Pierwotnie zakładano, że zmodernizowana linia zostanie oddana do użytku już w 2025 roku. Później termin przesunięto najpierw na 2026 rok, a następnie na grudzień 2027 roku. Powodem były m.in. braki kadrowe w branży budowlanej, problemy w sektorze projektowym oraz konieczność wykonania dodatkowych opracowań środowiskowych.

Jest nowe opóźnienie

Teraz pojawiła się kolejna przeszkoda. W najnowszym komunikacie Deutsche Bahn poinformowała, że uruchomienie całej zmodernizowanej trasy zostanie przesunięte z grudnia 2027 na grudzień 2028 roku.

Według niemieckiego zarządcy infrastruktury przyczyną są problemy z dostępnością wykonawców odpowiedzialnych za systemy sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia bezpieczeństwa. Mimo że większość robót budowlanych będzie gotowa wcześniej, bez tych systemów linia nie może zostać oddana do eksploatacji.

Jak podaje rbb24, do końca 2027 roku wykonanych ma zostać około 95 proc. wszystkich prac na drugim odcinku pomiędzy Passow a granicą z Polską.

Pierwszy odcinek już gotowy

Niemcy podkreślają, że pierwszy etap inwestycji pomiędzy Angermünde i Passow został już zasadniczo ukończony. Powstały m.in. nowe urządzenia trakcyjne, przebudowano układ torowy oraz przygotowano infrastrukturę dla dłuższych pociągów towarowych.

Obecnie główne roboty prowadzone są na około 30-kilometrowym odcinku od Passow do granicy państwowej. To właśnie tam budowany jest drugi tor oraz sieć trakcyjna, której dotychczas brakowało.

Po polskiej stronie inwestycja dopiero szykuje się do startu

Równolegle przygotowywana jest modernizacja linii kolejowych nr 408 i 409 między Szczecinem a granicą z Niemcami. Projekt obejmuje trasę od stacji Szczecin Główny przez Szczecin Gumieńce do przejścia granicznego w Tantow.

Zakres inwestycji jest bardzo szeroki. PKP Polskie Linie Kolejowe planują dobudowę drugiego toru na odcinkach jednotorowych, elektryfikację linii do granicy państwa, przebudowę stacji Szczecin Gumieńce oraz budowę nowych przystanków, m.in. w Kołbaskowie. Powstaną także nowe wiadukty kolejowe i nowoczesne urządzenia sterowania ruchem.

Obecnie przedsięwzięcie znajduje się na etapie przetargowym. W marcu 2026 roku PKP PLK ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, a we wrześniu otwarto 11 ofert złożonych przez zainteresowane firmy. Trwa ich analiza i ocena. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w 2027 roku.

Koniec prac dopiero około 2030 roku

Z przedstawionego przez PKP PLK harmonogramu wynika, że pierwsze zasadnicze roboty budowlane mają rozpocząć się w 2027 roku. Odcinek przygraniczny powinien zostać ukończony w 2029 roku, natomiast zakończenie całego projektu po polskiej stronie zaplanowano na maj 2030 roku.

Po zakończeniu inwestycji po obu stronach granicy podróż ze Szczecina do Berlina ma skrócić się z około dwóch godzin do około 90 minut. Trasa będzie całkowicie zelektryfikowana i dwutorowa, co pozwoli uruchamiać więcej pociągów pasażerskich i towarowych.

Dla pasażerów oznacza to jednak jeszcze kilka lat oczekiwania. Choć niemiecka część inwestycji jest już mocno zaawansowana, najnowsze opóźnienie pokazuje, że pełne otwarcie nowoczesnego kolejowego połączenia Szczecina z Berlinem wciąż pozostaje odległą perspektywą.

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