Angermünde - miasto z bogatą przeszłością

Angermünde, położone w kraju związkowym Brandenburgia, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Szczecina, może dziś sprawiać wrażenie sennego miasteczka, ale jego historia sięga średniowiecza. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII wieku, kiedy to otrzymała prawa miejskie od margrabiego brandenburskiego. Przez wieki miasto rozwijało się dzięki handlowi i rzemiosłu, a także strategicznemu położeniu na szlaku łączącym Pomorze z Brandenburgią.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

Dworzec nie zachwyca, ale...

Przyjeżdżając pociągiem, można odnieść wrażenie, że Angermünde to tylko punkt przesiadkowy. Dworzec jest skromny i nie wyróżnia się ani architekturą, ani wnętrzem. Można odnieść wrażenie, że miasto jest równie nieciekawe. To jednak nieprawda. Wystarczy przejść kilkaset metrów, by trafić do zupełnie innego świata – kameralnych uliczek, zadbanych kamienic i urokliwego rynku.

Architektura z duszą i klimatem

Mimo iż miasteczko sprawia wrażenie nieco uśpionego, spacer po Angermünde to podróż w czasie i raj dla miłośników niebanalnej architektury i zabytków. W centrum spotkamy urokliwe domy szachulcowe z drewnianymi belkami kontrastującymi z jasnymi ścianami, a także gotyckie budowle sakralne wzniesione z czerwonej cegły, takie jak imponujący kościół św. Marii. Do dnia dzisiejszego zachowały się również fragmenty dawnych murów miejskich, które kiedyś broniły mieszkańców przed najeźdźcami.

Na staromiejskim rynku uwagę zwracają stylowe fontanny oraz niewielka drewniana rzeźba osiołka stojąca przy ratuszu. Według lokalnej legendy symbolizuje on upór i pracowitość mieszkańców, a także nawiązuje do dawnego jarmarku, na którym osiołki były częstym widokiem.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

Dbałość o detale i niecodzienna pamiątka z "czasów słusznie minionych"

Angermünde wyróżnia się dbałością o estetykę. Przy kamienicach rosną róże pnące się po elewacjach, a w centralnych punktach ustawiono barwne klomby z kwiatami. Sklepy i kawiarnie mają gustowne, często ręcznie malowane szyldy, a witryny zachęcają do wejścia oryginalnymi dekoracjami. Wszystko to sprawia, że spacer po miasteczku staje się prawdziwą ucztą dla oczu i pozwala poczuć spokój daleki od miejskiego zgiełku.

Dla wielu odwiedzających to niemieckie miasteczko, sporym zaskoczeniem może być... pomnik radziecki. W Friedenspark, tuż przed dawnymi murami miejskimi, znajduje się wysokie na ok. 4,5 metra sowieckie mauzoleum z 1946 r. z inskrypcją „Вечная слава героям!” – „Wieczna chwała bohaterom!” upamiętniające żołnierzy Armii Czerwonej poległych w regionie. To jeden z wielu takich pomników we wschodnich Niemczech, który jest pamiątką z czasów NRD i żywą lekcją historii.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

"Łąka nad ujściem rzeki"

Miasteczko leży na skraju Uckermarku – regionu znanego z malowniczych jezior i rezerwatów przyrody. W okolicy znajduje się Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, a sama nazwa „Angermünde” oznacza dosłownie „łąkę nad ujściem rzeki”. Co ciekawe, w XIX wieku w mieście działało kilka browarów i fabryk, a do dziś zachowały się pozostałości średniowiecznej zabudowy obronnej.

Dlaczego warto się zatrzymać w Angermünde?

Jeśli masz w podróży do Berlina godzinę lub dwie przerwy, Angermünde jest świetnym miejscem na krótki spacer. Możesz poczuć klimat małego niemieckiego miasteczka, zobaczyć zabytki bez tłumów turystów i odpocząć od zgiełku dużych stacji kolejowych. To idealny przystanek na złapanie oddechu, zrobienie kilku klimatycznych zdjęć i wypicie kawy w jednej z urokliwych kawiarni.

Angermünde to dowód na to, że nawet w pozornie niepozornych punktach przesiadkowych kryją się miejsca warte odkrycia. Wystarczy wyjść z dworca i dać sobie szansę na krótki spacer, by przekonać się, że historia, architektura i dbałość o każdy detal tworzą wyjątkową, pełną uroku całość.

