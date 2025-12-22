Największy i najbardziej pechowy hotel nad Bałtykiem. Otwarcie na wakacje 2026?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Budowa trwa od lat

Potężny hotel Gołębiewski w Pobierowie zaczęto budować w 2018 roku, a pierwsze plany zakładały otwarcie już w 2021 r.. Do tego jednak nie doszło. W kolejnych latach termin przesuwał się wielokrotnie – a w tle pojawiały się zarówno problemy organizacyjne, jak i czynniki zewnętrzne.

O inwestycji głośno było nie tylko dlatego, że budziła podziw od samego początku, ale również była "oczkiem w głowie" Tadeusza Gołębiewskiego, twórcy znanej sieci hoteli. Przedsiębiorca niestety nie doczekał otwarcia – zmarł latem 2022 r.

Co właściwie blokuje start? Kluczowe formalności i odbiory

Według najnowszych informacji, inwestor usunął większość niedociągnięć wskazanych przez nadzór budowlany, a budowa jest na etapie wykończeniowym. Jednak ciągle brak jest decyzji środowiskowej wydawanej przez gminę Rewal, która jest konieczna, by PINB mógł wydać pozwolenie na użytkowanie i hotel rzeczywiście mógł przyjmować gości. Bez tej decyzji formalnie nie można doprowadzić procesu do końca, nawet jeśli budynek wygląda na gotowy.

W mediach w ostatnim czasie pojawia się natomiast informacja o tym, że wielkie otwarcie przewiduje się na I kwartał 2026 roku. Czy faktycznie to się uda? Tego nie wiemy, lecz z pewnością obiekt chciałby już w kolejnym sezonie wysokim zacząć zarabiać, więc prawdopodobnie firma zrobi wszystko co w jej mocy, aby przyjąć pierwszych gości.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Gigant nad Bałtykiem. Skala hotelu robi wrażenie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to prawdziwy gigant, jakiego jeszcze nad Bałtykiem nie mieliśmy. 11 pięter i dwie podziemne kondygnacje z parkingami, ponad 1100 pokoi dla blisko 3 tys. gości, kompleks basenów, SPA, sala kinowa i zaplecze gastronomiczne. To wszystko już niebawem ma być dostępne dla pierwszych wczasowiczów.

Hotele w zamkach w Polsce Pytanie 1 z 10 Co to za zamek? Zamek Czocha Zamek Książ Zamek Ryn Następne pytanie