Liczący niewiele ponad 2200 mieszkańców Oderberg położony jest około 70 kilometrów od Szczecina, nad kanałem Odra-Hawela, tuż przy jego ujściu do Odry na wysokości Cedyni. Można tutaj dotrzeć samochodem, ale zdecydowanie łatwiej dojedziemy tutaj rowerem. Nieopodal znajduje się bowiem popularny szlak rowerowy Odra-Nysa, a także otwarty kilka lat temu most pieszo-rowerowy między Siekierkami i Neurüdnitz.

Mimo iż teren dookoła jest dość płaski, to okolice Oderberg mogą być sporym zaskoczeniem. Spotkamy tutaj dużo wzniesień, które charakteryzują się stromymi, a chwilami wręcz pionowymi zboczami. Przez górzyste i leśne tereny prowadzą liczne szlaki piesze, co z pewnością ucieszy miłośników górskich wycieczek. Zadowoleni będą również miłośnicy jazdy na rowerze w trudnych górskich warunkach. Znajdziemy tutaj m.in. ciekawy szlak turystyczny śladami lokalnych legend.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Oderberg

Oderberg to również miejsce, które może zainteresować miłośników aktywności na wodzie. Nad przebiegającym przez miasteczko kanałem znajdują się liczne przystanie, gdzie można dopłynąć zarówno kajakiem jak i większymi jednostkami pływającymi. Nieopodal znajduje się również jezioro Oderberger See.

Samo miasteczko ma niesamowity klimat, dzięki zachowanej starej zabudowie. Znajdziemy tutaj zarówno urokliwe kamieniczki jak i budynki z tzw. muru pruskiego. Jest też zabytkowy kościół ze strzelistą wieżą. W kamienicach znajdują się zarówno mieszkania jak i niewielkie hotele, pensjonaty, a także zakłady usługowe, sklepiki i lokale gastronomiczne. Szczególną uwagę zwracają zachowane stare szyldy, zabytkowe elementy stolarki czy zdobienia, ale także liczne, często drobne elementy, które nadają budynkom specyficznego klimatu. Warto więc uważnie się rozglądać, by dostrzec np. malutkie drzwi do mysiej norki czy charakterystyczne "rzygacze" przy dachach.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Oderberg

Kolejnym punktem wartym odwiedzenia w Oderberg jest niewielkie muzeum żeglugi śródlądowej, gdzie zwiedzający mogą poznać tajniki budowy statków i dróg wodnych, a także historię transportu śródlądowego i żeglugi śródlądowej.

Spacerując przez Oderberg można też natknąć się na jedną z najwęższych uliczek, jakie w ogóle można spotkać. Kilkudziesięciometrowa Schiffer-Gasse (Aleja Schiffera) prowadząca na brzeg kanału ma zaledwie kilkadziesiąt centymetrów szerokości.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Oderberg

Oderberg to jedno z mniej znanych, ale za to świetne miejsce na krótką wycieczkę podczas weekendu. Po spacerze uliczkami miasteczka i odwiedzeniu atrakcji turystycznych, można udać się w dalszą drogę w kolejne interesujące zakątki Brandenburgii, m.in. na ogromną podnośnię statków w Niederfinow, do Angermünde, gdzie znajduje się ciekawa starówka lub Eberswalde znanego m.in. z ogrodu zoologicznego.