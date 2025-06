Głębokie odwierty na wyspie w centrum miasta. To nie były poszukiwania ropy naftowej

Jak podkreślają władze Świnoujścia, remont promu Karsibór II jest absolutnie konieczny – zgodnie z przepisami Polskiego Rejestru Statków, do października 2025 r. musi on przejść kompleksowe prace techniczne, aby mógł dalej służyć mieszkańcom i turystom. Bez niego, w przypadku awarii drugiego promu – Karsibór III – przeprawa zostałaby sparaliżowana. A to właśnie nią przewożone są m.in. materiały niebezpieczne, ładunki ponadgabarytowe i inne towary, które nie mogą myć transportowane tunelem pod Świną.

W ramach prac zaplanowano m.in. konserwację kadłuba, modernizację pomieszczeń pasażerskich, wymianę asfaltowej nawierzchni pokładu, systemu kotwicznego oraz remont układu wydechowego i ogrzewania.

Rządowa dotacja nie pokryje całkowitego kosztu remontu, który wynosi ponad 8,3 miliona złotych, jednak dzięki niej miasto zaoszczędzi i będzie mogło przyspieszyć modernizację promu.

Świnoujście stara się również o stałą dotację na utrzymanie przepraw promowych. Chociaż tunel pod Świną działa już od 2023 roku i każdego dnia korzysta z niego średnio 17–20 tysięcy pojazdów, to promy nadal pełnią niezastąpioną rolę. Obsługują ruch pieszy i rowerowy w centrum miasta, a także są jedyną alternatywą w sytuacjach awaryjnych, gdy tunel musi być zamknięty dla ruchu. Przeprawy promowe są także niezbędne w przypadku przewozu specjalistycznych ładunków i stanowią istotny element infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa, ewakuacji oraz funkcjonowania służb i gospodarki.

Świnoujście przeznacza ogromne środki na utrzymanie tunelu oraz przepraw promowych – w 2025 roku będzie to ponad 57 milionów złotych, czyli aż 13 procent wydatków bieżących miasta. Dofinansowanie z budżetu państwa na remont promu Karsibór II pozwoli odciążyć finanse miejskie i skierować część środków na inne potrzeby mieszkańców.

