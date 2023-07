Niespotykany widok na promach w Świnoujściu. Niedawno to było nie do pomyślenia!

To irytujące zachowanie może kosztować srogi mandat. Plażowicze nie mają o tym pojęcia, a wystarczy jeden telefon

To pływające miasto milionerów! Niezwykły wycieczkowiec z wizytą w Szczecinie

Tunel pod Świną został otwarty dla ruchu 30 czerwca. Od tego momentu w Świnoujściu dokonała się prawdziwa komunikacyjna rewolucja. Kierowcy nie muszą już stać w kilometrowych korkach w oczekiwaniu na prom. Przedostanie się na drugą stronę cieśniny Świny zajmuje obecnie zaledwie kilka minut. Promy "Karsibór" zostały wyłączone z eksploatacji. Wykorzystywane są jedynie do przewozu pojazdów, które z różnych względów nie mogą wjechać do tunelu. Są m.in. to ładunki niebezpieczne lub pojazdy wolnobieżne.

Mniejszy ruch na promach

Przeprawa promowa nie zniknęła jednak całkowicie z tego nadmorskiego miasta. Promy "Bielik" wciąż kursują między dwoma brzegami Świny. Jeszcze do niedawna mogli z nich korzystać jedynie mieszkańcy Świnoujścia, teraz przeprawa jest dostępna dla wszystkich. Ruch samochodowy jest na nich zdecydowanie mniejszy niż jeszcze kilka tygodni temu. Na promy wjeżdża zaledwie kilka pojazdów.

Komunikacyjna rewolucja w Świnoujściu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kierowcy wybierają zazwyczaj nieco dłuższą, ale zdecydowanie szybszą trasę tunelem. Promy służą przede wszystkim pieszym i rowerzystom, którzy nie mogą korzystać z podwodnej przeprawy. "Bieliki" są też jedyną w swoim rodzaju atrakcją turystyczną dla osób spoza Świnoujścia, którzy często korzystają z tego środka transportu po raz pierwszy.

Mimo, iż ruch samochodowy na promach jest mniejszy, mieszkańcy są przeciwni zmniejszeniu częstotliwości ich kursowania. W przyszłości "Bieliki" mają pływać co pół godziny, a nie - jak obecnie - co 20 minut. Jak jednak zapewnia prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, promy będą kursować z 20-minutową częstotliwością do końca wakacji.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Komunikacyjna rewolucja po otwarciu tunelu w Świnoujściu

Nowe linie autobusowe i parkingi

Tunelem jeżdżą m.in. autobusy komunikacji miejskiej, których trasy uległy dużej zmianie. Nowe linie autobusowe połączyły prawo i lewobrzeżną część miasta. Zatem żeby dostać się na drugi brzeg Świny, np. z dworca PKP do centrum lub do Dzielnicy Nadmorskiej, nie trzeba czekać na prom, lecz można pojechać autobusem, który dowiezie nas na miejsce.

Po oddaniu do użytku nowej przeprawy, w Świnoujściu zwiększył się ruch samochodowy. Wielu mieszkańców zauważyło, że na wielu, dotychczas spokojnych ulicach, często robią się korki. Wielu kierowców spowalnia ruch, poszukując wolnego miejsca do zaparkowana, o co na ulicach jest dość trudno, zwłaszcza w pełni sezonu. W tym przypadku warto skorzystać z miejskich parkingów, które zostały uruchomione na terenie miasta - zarówno bliżej plaży i centrum, jak i na obrzeżach. Parkingi są płatne. Za darmo można jednak skorzystać z parkingu przy dworcu PKP na ul. Barlickiego, gdzie bez żadnych opłat można pozostawić auto na maksymalnie 16 godzin.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Komunikacyjna rewolucja po otwarciu tunelu w Świnoujściu

Jak się okazuje, z otwarcia tunelu pod Świną cieszą się nie tylko mieszkańcy Świnoujścia i polscy turyści. Przeprawa ułatwiła poruszanie się także niemieckim kierowcom, którzy z Berlina do nadmorskich kurortów chętnie wybierają dłuższą, ale zdecydowanie wygodniejszą trasę niemiecką autostradą A11, która następnie przechodzi w polską A6 i drogę ekspresową S3. Należy jednak pamiętać, że na ostatnim, około 20-kilometrowym odcinku między Troszynem i Świnoujściem trwają prace drogowe, co może powodować mniejsze lub większe utrudnienia. Wielu kierowcom problem sprawia również dotarcie do samego tunelu, co spowodowane jest niezaktualizowanym oznakowaniem w wielu miejscach.