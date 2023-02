Czy promy znikną ze Świnoujścia po otwarciu tunelu? Mieszkańców i turystów czekają spore zmiany

Otwarcie tunelu pod Świną planowane jest jeszcze przed wakacjami. Oznacza to, że turyści, którzy każdego lata odwiedzają Świnoujście, mogą być nieco zaskoczeni zmianami. Czy do dyspozycji będzie tylko nowa podwodna przeprawa, czy pozostanie utrzymana przeprawa promowa, która dla wielu jest nie tylko środkiem transportu, ale też atrakcją turystyczną?

Tunel zastąpi "Karsibory"

Po otwarciu tunelu pod Świną zostanie zlikwidowana przeprawa promowa "Centrum", na której pływały promy "Karsibór". To właśnie z niej korzystali w większości przyjezdni. Gdy zostanie otwarty tunel, kierowcy będą przejeżdżać właśnie nim, zamiast czekać w długich kolejkach na prom.

"Bieliki" nadal będą pływać

Nie znikną jednak promy, które kursują z okolic dworca PKP w kierunku centrum miasta, czyli przeprawa "Warszów". Promy "Bielik" nadal będą pływać między dwoma brzegami Świny. Przeprawa pozostanie bezpłatna, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Świnoujście.

- Ruch pieszych i rowerzystów w tunelu nie będzie możliwy, dlatego promy na przeprawie miejskiej będą pracować w pełnym zakresie – mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. – Będą także niezbędne, kiedy tunel będzie tymczasowo nieprzejezdny, w przypadku awarii czy przeglądów.

Miejska przeprawa obsługiwana będzie dwoma promami "Bielik", które w razie potrzeby wesprze jeden duży "Karsibór". W godzinach 6-22 promy będą odpływać jednocześnie z obu stron kanału co pół godziny.

Nocą kursy będą odbywały się rzadziej. Przeprawę obsłuży jeden prom. Z centrum odpłynie o godz. 22.30 a następnie co godzinę do 5.30. Ze strony Warszowa prom odpłynie o godz. 23:00 i będzie wypływał w kierunku centrum co godzinę do 5:00 rano.

