Wyszedł do sklepu budowlanego i przepadł bez śladu. Gdzie jest Karol?

Grzegorz Kluczyński
2025-08-19 12:25

Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno prowadzą intensywne poszukiwania 42-letniego Karola Kańskiego, mieszkańca ul. Katowickiej na Gumieńcach. Mężczyzna zaginął 8 sierpnia 2025 roku i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu zaginionego mężczyzny.

Zaginiony Karol Kański

Autor: KMP Szczecin, gk Zaginiony Karol Kański

Zaginął Karol Kański. Wyszedł do sklepu i przepadł bez śladu

Jak informuje policja, Karol Kański wyszedł z miejsca zamieszkania w piątek, 8 sierpnia, około godziny 15:00, udając się do oddalonego o kilkaset metrów sklepu budowlanego przy ul. Ku Słońcu. W tym momencie kontakt się urwał. Mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił do domu i nie skontaktował się z bliskimi. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie na policji, która natychmiast rozpoczęła poszukiwania.

Zaginiony ma problemy z mową. Jak go rozpoznać?

Z uwagi na niewyraźną mowę, zaginiony Karol Kański może mieć trudności z komunikowaniem się. Policja udostępniła rysopis zaginionego:

  • Wzrost: ok. 182 cm
  • Budowa ciała: szczupła
  • Włosy: średniej długości, ciemne z oznakami siwienia (bez brody)
  • Oczy: niebieskie
  • Znak szczególny: znamię (myszka) na prawej brwi

W chwili zaginięcia Karol Kański ubrany był w czarny t-shirt, ciemne jeansowe spodnie i czarne sportowe buty.

Widziałeś Karola? Policja prosi o pilny kontakt!

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego Karola Kańskiego, proszone są o pilny kontakt z:

  • Komisariatem Policji Szczecin Pogodno – tel. 48 47 78 19 103
  • Zespołem Poszukiwań i Identyfikacji Osób – tel. 48 47 78 14 441

Każda informacja, która pomoże w odnalezieniu zaginionego 42-latka, może okazać się bardzo cenna.

