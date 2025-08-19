Wyszedł do sklepu budowlanego i przepadł bez śladu. Gdzie jest Karol?

Zaginął Karol Kański. Wyszedł do sklepu i przepadł bez śladu

Jak informuje policja, Karol Kański wyszedł z miejsca zamieszkania w piątek, 8 sierpnia, około godziny 15:00, udając się do oddalonego o kilkaset metrów sklepu budowlanego przy ul. Ku Słońcu. W tym momencie kontakt się urwał. Mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił do domu i nie skontaktował się z bliskimi. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie na policji, która natychmiast rozpoczęła poszukiwania.

Zaginiony ma problemy z mową. Jak go rozpoznać?

Z uwagi na niewyraźną mowę, zaginiony Karol Kański może mieć trudności z komunikowaniem się. Policja udostępniła rysopis zaginionego:

Wzrost: ok. 182 cm

Budowa ciała: szczupła

Włosy: średniej długości, ciemne z oznakami siwienia (bez brody)

Oczy: niebieskie

Znak szczególny: znamię (myszka) na prawej brwi

W chwili zaginięcia Karol Kański ubrany był w czarny t-shirt, ciemne jeansowe spodnie i czarne sportowe buty.

Widziałeś Karola? Policja prosi o pilny kontakt!

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego Karola Kańskiego, proszone są o pilny kontakt z:

Komisariatem Policji Szczecin Pogodno – tel. 48 47 78 19 103

Zespołem Poszukiwań i Identyfikacji Osób – tel. 48 47 78 14 441

Każda informacja, która pomoże w odnalezieniu zaginionego 42-latka, może okazać się bardzo cenna.