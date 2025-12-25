QUIZ. Czwartkowy test z geografii o wyspach. Tylko prawdziwi eksperci zdobędą komplet punktów!

Quiz geograficzny. Sprawdź swoją wiedzę o wyspach!

Jak co czwartek, prezentujemy Wam nasz najnowszy quiz geograficzny, tym razem skupiający się na fascynującym świecie wysp. Wyspy to niezwykłe miejsca, które od wieków fascynują ludzi. Od malowniczych atoli na Pacyfiku, przez wulkaniczne archipelagi, aż po surowe, lodowe krainy Północy – każda wyspa ma swoją unikalną historię i charakter.

Przygotowaliśmy piętnaście pytań. Każde z nich to nowa podróż do odległych zakątków globu, gdzie czeka na Was wiele niespodzianek. Pamiętajcie, że tylko jedna z trzech podanych odpowiedzi jest prawidłowa. Czy jesteście gotowi podjąć wyzwanie i udowodnić, że Wasza wiedza o wyspach świata jest kompletna? Do dzieła!

Na początek coś prostego. Co jest stolicą Irlandii? Dublin Glasgow Cardiff

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.