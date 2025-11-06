QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Czy to państwo ma dostęp do morza? Grube ryby zdobędą komplet punktów

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-06 5:00

Witajcie w naszym cotygodniowym teście wiedzy geograficznej. Tym razem sprawdzimy czy żadnych tajemnic nie mają przed Wami morza. Gwarantujemy, że quiz tylko pozornie wygląda na łatwy. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do zadowolenia, zaś komplet poprawnych odpowiedzi każe nam sądzić, że mapa świata nie ma przed Wami żadnych, nawet najmniejszych tajemnic. Do dzieła!

Autor: Lidiya Oleandra/ Shutterstock
Morza świata. Sprawdź swoją wiedzę geograficzną w naszym quizie!

Jak w każdy czwartek przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie mórz z całego świata. Kto doskonale orientuje się, nad jakim morzem leży dane państwo, już może liczyć na dobry wynik w naszym teście. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, a pierwsze, co widzicie po przebudzeniu to mapa świata, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dwunastu pytań. Każde z nich zawiera dwie odpowiedzi (tak/nie), ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Pytanie 1 z 12
Zaczynamy! Czy Australia ma dostęp do morza?

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

