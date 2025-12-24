Gdzie jest Święty Mikołaj? Śledź jego trasę online!

Wigilia to nie tylko zapach choinki i ostatnie przygotowania do kolacji. To także moment, w którym miliony dzieci (i dorosłych!) zadają sobie jedno pytanie: gdzie teraz jest Święty Mikołaj? Od kilku lat, dzięki popularnej aplikacji Flightradar24 możemy to sprawdzić na żywo – i to w spektakularny sposób.

Gdzie jest Święty Mikołaj?

Mikołaj rusza w trasę. Kiedy startuje jego sanie?

Choć brzmi to jak magia – i trochę nią jest – lot Świętego Mikołaja można śledzić tak samo jak każdy inny samolot na świecie. Co roku 23 grudnia Mikołaj rozpoczyna przygotowania do wielkiego rejsu: rozgrzewa renifery, testuje sanie i sprawdza, czy wszystkie prezenty są dobrze zabezpieczone.

Flightradar24 wykorzystuje do tego nie tylko klasyczne naziemne i satelitarne systemy ADS‑B, ale także… świąteczną magię. A sam Mikołaj pomaga, jak może – jego renifery używają poroży jako dodatkowych anten, dzięki czemu zasięg transpondera jest jeszcze większy.

Sanie HOHOHO – najstarsza maszyna świata

To nie jest zwykły pojazd. Sanie Mikołaja, oficjalnie zarejestrowane jako HOHOHO (MSN 0001), mają już 1 753 lata i są najstarszą czynną „maszyną latającą” na świecie. Napędza je dziewięć „silników” typu Rangifer tarandus – czyli renifery, z których jeden, ten z czerwonym nosem, został dołączony w 1939 roku, by prowadzić Mikołaja w trudnych warunkach pogodowych.

Choć konstrukcja jest wiekowa, technologia na pokładzie – wręcz przeciwnie. Dzięki współpracy z elfami z Mikołajowej Stoczni, sanie wyposażono w nowoczesny transponder ADS‑B, który pozwala śledzić ich pozycję z ogromną dokładnością. ICAO nadało im nawet specjalne oznaczenie typu: SLEI.

Elfy w gotowości przez cały rok

Za każdym udanym lotem stoją specjaliści. W tym przypadku – elfy. Zespół mechaników sań i ekspertów od „reniferowych silników” pracuje przez cały rok, by maszyna była gotowa na jedyną w swoim rodzaju misję: dostarczenie prezentów do każdego domu, zanim dzieci zdążą się obudzić.

Według planów lotu i informacji od Elf Traffic Control, Mikołaj opuszcza Biegun Północny 23 grudnia o 08:00 UTC i kieruje się ku pierwszym domom w najdalszych wschodnich strefach czasowych.

Jak śledzić Mikołaja na żywo?

To proste – wystarczy wejść na Flightradar24 w przeglądarce lub aplikacji. W tym wyjątkowym dniu Mikołaj nie pojawia się jako zwykła ikonka samolotu. Zamiast tego zobaczysz jego sanie ciągnięte przez renifery.

A jeśli chcesz poczuć się jak w świątecznym filmie, możesz włączyć widok 3D. Wystarczy nacisnąć przycisk 3D w lewym dolnym rogu panelu informacji o locie. Zobaczysz wtedy Mikołaja sunącego po niebie w pełnej trójwymiarowej krasie.

Gotowi na świąteczne śledzenie?

Flightradar24 sprawia, że magia świąt staje się jeszcze bardziej realna. W Wigilię możesz sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się Mikołaj, ile prezentów już dostarczył i czy przypadkiem nie zbliża się właśnie do Twojego domu.

Jedno jest pewne: jeśli chcesz, by zostawił coś pod choinką, czekaj cierpliwie. Święty Mikołaj jest już w drodze!

