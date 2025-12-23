Ogórki na choince? To nie jedyny dziwny zwyczaj bożonarodzeniowy w Niemczech. Niektóre mogą was nieźle zaskoczyć!

Święta Bożego Narodzenia to czas obfitujący w różne tradycje, które towarzyszą nam od wieków. Jednak co kraj, to obyczaj – jak mówi znane przysłowie. Okazuje się, że dosłownie „za miedzą”, czyli w Niemczech, święta są obchodzone nieco inaczej niż w Polsce. Niektóre zwyczaje pochodzące z Niemiec, z czasem trafiły do Polski. Inne jednak mogą wydawać się dla nas zupełnie nieznane, a w kilku przypadkach wręcz bardzo dziwne. O jakie tradycje chodzi? Czy wiedziałeś, że w Niemczech na choince wiesza się bombki w kształcie ogórka? Albo że jarmarki bożonarodzeniowe są nieodłącznym elementem świąt? Sprawdź, co jeszcze kryją niemieckie tradycje bożonarodzeniowe!