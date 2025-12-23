Święta Bożego Narodzenia to czas obfitujący w różne tradycje, które towarzyszą nam od wieków. Jednak co kraj, to obyczaj – jak mówi znane przysłowie. Okazuje się, że dosłownie „za miedzą”, czyli w Niemczech, święta są obchodzone nieco inaczej niż w Polsce. Niektóre zwyczaje pochodzące z Niemiec, z czasem trafiły do Polski. Inne jednak mogą wydawać się dla nas zupełnie nieznane, a w kilku przypadkach wręcz bardzo dziwne. O jakie tradycje chodzi? Czy wiedziałeś, że w Niemczech na choince wiesza się bombki w kształcie ogórka? Albo że jarmarki bożonarodzeniowe są nieodłącznym elementem świąt? Sprawdź, co jeszcze kryją niemieckie tradycje bożonarodzeniowe!
Choinka z ogórkiem? Zaskakujące niemieckie tradycje bożonarodzeniowe
Mimo, iż święta Bożego Narodzenia obchodzone są niemal na całym świecie, a wiele tradycji jest podobnych niezależnie od kraju, to są zwyczaje, które można uznać za wyjątkowo „lokalne” – jak w popularnym przysłowiu: „Co kraj, to obyczaj”. Tak jest między innymi u naszego zachodniego sąsiada. Okazuje się bowiem, że część bożonarodzeniowych tradycji w Niemczech jest zupełnie inna niż w Polsce, niektóre są nam zupełnie nieznane, a często wydają nam się bardzo dziwne – do tego stopnia, że możemy zareagować wielkim zaskoczeniem, a w niektórych przypadkach wybuchem gromkiego śmiechu.
Niemieckie święta Bożego Narodzenia: Co Cię najbardziej zaskoczy?
Jak Niemcy obchodzą Boże Narodzenie? Możecie to sprawdzić w poniższej galerii. Znajdziecie w niej przykłady różnych tradycji i zwyczajów, które są praktykowane w okresie świątecznym. Niektóre z nich mogą was jednak bardzo zaskoczyć. Czy wiedzieliście o ich istnieniu?