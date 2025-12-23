Ogórki na choince? To nie jedyny dziwny zwyczaj bożonarodzeniowy w Niemczech. Niektóre mogą was nieźle zaskoczyć!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-23 10:27

Święta Bożego Narodzenia to czas obfitujący w różne tradycje, które towarzyszą nam od wieków. Jednak co kraj, to obyczaj – jak mówi znane przysłowie. Okazuje się, że dosłownie „za miedzą”, czyli w Niemczech, święta są obchodzone nieco inaczej niż w Polsce. Niektóre zwyczaje pochodzące z Niemiec, z czasem trafiły do Polski. Inne jednak mogą wydawać się dla nas zupełnie nieznane, a w kilku przypadkach wręcz bardzo dziwne. O jakie tradycje chodzi? Czy wiedziałeś, że w Niemczech na choince wiesza się bombki w kształcie ogórka? Albo że jarmarki bożonarodzeniowe są nieodłącznym elementem świąt? Sprawdź, co jeszcze kryją niemieckie tradycje bożonarodzeniowe!

Szczecin SE Google News

Choinka z ogórkiem? Zaskakujące niemieckie tradycje bożonarodzeniowe

Mimo, iż święta Bożego Narodzenia obchodzone są niemal na całym świecie, a wiele tradycji jest podobnych niezależnie od kraju, to są zwyczaje, które można uznać za wyjątkowo „lokalne” – jak w popularnym przysłowiu: „Co kraj, to obyczaj”. Tak jest między innymi u naszego zachodniego sąsiada. Okazuje się bowiem, że część bożonarodzeniowych tradycji w Niemczech jest zupełnie inna niż w Polsce, niektóre są nam zupełnie nieznane, a często wydają nam się bardzo dziwne – do tego stopnia, że możemy zareagować wielkim zaskoczeniem, a w niektórych przypadkach wybuchem gromkiego śmiechu.

Polecany artykuł:

Polacy je uwielbiają i płacą krocie. W Niemczech są tańsze nawet o połowę!

Niemieckie święta Bożego Narodzenia: Co Cię najbardziej zaskoczy?

Jak Niemcy obchodzą Boże Narodzenie? Możecie to sprawdzić w poniższej galerii. Znajdziecie w niej przykłady różnych tradycji i zwyczajów, które są praktykowane w okresie świątecznym. Niektóre z nich mogą was jednak bardzo zaskoczyć. Czy wiedzieliście o ich istnieniu?

Dziwne zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech
12 zdjęć

Polecany artykuł:

„Schokoflation” i "Mikołaje grozy" w Niemczech. Sprawdziliśmy, ile naprawdę kos…
Quiz. Świąteczne potrawy regionalne. Myślisz, że wiesz wszystko o świętach? Grubo się zdziwisz!
Pytanie 1 z 10
Regionalną potrawą wigilijną z Mazowsza są:
Jarmarki bożonarodzeniowe w Berlinie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRADYCJA
ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE
BOŻE NARODZENIE
NIEMCY