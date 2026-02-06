Eurojackpot znowu kusi fortuną! W Polsce padła wysoka wygrana, choć główna pula wciąż czeka na szczęśliwca

Wyniki losowania: miliony wciąż czekają

W piątek wylosowano liczby: 8, 14, 38, 41, 48 oraz 1 i 11. Mimo że w puli znajdowało się aż 70 milionów euro, nikt nie trafił kompletu liczb i nie rozbił kumulacji.

Najwyższe wygrane tego losowania padły za granicą:

2 wygrane drugiego stopnia (5+1) – Niemcy i Dania, po 1 532 815,30 euro

4 wygrane trzeciego stopnia (5+0) – trzy w Niemczech i jedna w Holandii, po 257 357,70 euro

Polska też ma swojego szczęśliwca

Choć tym razem nie udało się zgarnąć milionów, w Polsce padła jedna naprawdę solidna wygrana. Gracz trafił 4+2, czyli czwarty stopień, co daje 694 151,90 zł. Od tej kwoty zostanie jeszcze odprowadzony podatek od wysokich wygranych, ale i tak mówimy o sumie, która potrafi wywołać zawroty głowy.

To nie jest drobna premia – to pieniądze, które mogą otworzyć nowe możliwości. 694 tysiące złotych to nie jest jeszcze „życie do końca życia”, ale to zdecydowanie „życie na nowych zasadach”. Taka suma pozwala na własne mieszkanie lub solidną wkładkę do kredytu, nowe auto klasy premium, egzotyczne wakacje lub inwestycje.

A już we wtorek... jeszcze więcej!

Kumulacja rośnie jak na drożdżach. W kolejnym losowaniu, 10 lutego, do wygrania będzie aż 90 milionów złotych. To kwota, która potrafi zmienić nie tylko życie jednego człowieka, ale i całej rodziny na pokolenia.

Czy tym razem szczęście uśmiechnie się do Polski? Jedno jest pewne – emocje będą ogromne.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

