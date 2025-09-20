Spis treści
Lotto – gra, która zmienia życie
Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce, organizowana przez Totalizator Sportowy od prawie 70 lat. Przez dziesięciolecia stała się symbolem nadziei, emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Miliony Polaków regularnie obstawiają swoje szczęśliwe liczby, licząc na wielką wygraną. I choć szanse są niewielkie, historia pokazuje, że szczęście potrafi uśmiechnąć się w najmniej spodziewanym momencie i z dnia na dzień można dołączyć do elitarnego grona najbogatszych ludzi w Polsce.
Krótka historia Lotto w Polsce
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą "Toto-Lotek". Z czasem gra ewoluowała, zmieniając nazwę na "Duży Lotek", a od 2009 roku funkcjonuje jako "Lotto". Przez lata zmieniały się zasady, wysokości wygranych i technologie – dziś można grać zarówno w kolekturach, jak i online. Jedno pozostało niezmienne: emocje towarzyszące każdemu losowaniu.
Jak grać w Lotto?
Zasady są proste:
- Wybierasz 6 liczb z 49.
- Możesz zagrać w kolekturze, przez aplikację lub online.
- Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o 22:00.
- Minimalna wygrana za "szóstkę" to 2 miliony złotych, ale kumulacje mogą sięgać kilkudziesięciu milionów!
Dodatkowo możesz zagrać w Lotto Plus – za złotówkę więcej masz szansę na dodatkowe 1 milion złotych.
Ranking najwyższych wygranych w Lotto
W poniższej galerii prezentujemy zestawienie 10 najwyższych wygranych w historii Lotto – od "najmniejszej" z wielkich fortun po absolutny rekord.