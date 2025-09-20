Lotto – gra, która zmienia życie

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce, organizowana przez Totalizator Sportowy od prawie 70 lat. Przez dziesięciolecia stała się symbolem nadziei, emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Miliony Polaków regularnie obstawiają swoje szczęśliwe liczby, licząc na wielką wygraną. I choć szanse są niewielkie, historia pokazuje, że szczęście potrafi uśmiechnąć się w najmniej spodziewanym momencie i z dnia na dzień można dołączyć do elitarnego grona najbogatszych ludzi w Polsce.

Krótka historia Lotto w Polsce

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą "Toto-Lotek". Z czasem gra ewoluowała, zmieniając nazwę na "Duży Lotek", a od 2009 roku funkcjonuje jako "Lotto". Przez lata zmieniały się zasady, wysokości wygranych i technologie – dziś można grać zarówno w kolekturach, jak i online. Jedno pozostało niezmienne: emocje towarzyszące każdemu losowaniu.

Jak grać w Lotto?

Zasady są proste:

Wybierasz 6 liczb z 49.

Możesz zagrać w kolekturze, przez aplikację lub online.

Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o 22:00.

Minimalna wygrana za "szóstkę" to 2 miliony złotych, ale kumulacje mogą sięgać kilkudziesięciu milionów!

Dodatkowo możesz zagrać w Lotto Plus – za złotówkę więcej masz szansę na dodatkowe 1 milion złotych.

Ranking najwyższych wygranych w Lotto

W poniższej galerii prezentujemy zestawienie 10 najwyższych wygranych w historii Lotto – od "najmniejszej" z wielkich fortun po absolutny rekord.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie