i Autor: Polina Zimmerman / CC0 / pexels.com, Totalizator Sportowy, gk Wygrywają miliony, dostają dużo mniej. Ile tak naprawdę wynosi wygrana w Lotto?

Warto o tym wiedzieć

Wygrywają miliony, dostają dużo mniej. Ile tak naprawdę wynosi wygrana w Lotto?

Niemal co kilka dni słyszymy o wysokich wygranych w popularnych grach liczbowych i loteriach. Kwoty, które można wygrać w Lotto, Eurojackpot czy zdrapkach, często powodują szybsze bicie serca, gdyż dla wielu są one po prostu poza wszelkim zasięgiem. Czy rzeczywiście na konto szczęśliwych graczy trafia tyle, ile wynosi główna wygrana? Niekoniecznie. Często są to dużo mniejsze sumy, liczone nie tylko w setkach, ale nawet dziesiątkach tysięcy. A w przypadku rekordowych wygranych, są to nawet siedmiocyfrowe wartości. Dlaczego tak się dzieje?